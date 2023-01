„Za druhé světové války si partyzáni postavili v lesích u Oseka kryt a místní obyvatelé je podporovali. Když byl kryt odhalen, nacisté za trest popravili sedmnáct oseckých rodáků. Jejich příbuzní žijí v obci dodnes a každoročně si jejich památku připomínáme právě prostřednictvím této sportovní akce. Ta už se v kalendáři atletů za roky etablovala, počítáme, že se může zúčastnit mezi třemi a čtyřmi stovkami závodníků,“ uvedla Jaroslava Kalátová z pořádajícího SK Slavoj Osek.

Centrum závodu bude před restaurací Slavoj v Oseku, odkud budou běžci vyrážet na své distance. Nejprve změří postupně od 9 do 9,40 hodin síly děti od šesti do patnácti let na tratích od 800 po 1300 metrů. Na 10,15 hodin je naplánován start hlavního závodu mužů a žen na 10000 metrů a v 10,20 hodin zabojují o prvenství na trati 2600 metrů ještě dorostenci a na 100metrové nejmladší děti do šesti let. V rámci hlavního závodu běžce čeká asfalt i lesní terén, z Oseka poběží k partyzánskému krytu a zpět.

„Program u nás začne vlastně už v pátek 13. ledna, kdy pořádáme průvod s lampiony k uctění účastníků protinacistického odboje a následovat bude rovněž ohňostroj. V závodní den pak předáme ceny v rámci vyhlášení vítězů – nejrychlejší muž a žena v hlavním závodě obdrží putovní pohár, ostatní pak diplomy a drobné ceny. K dispozici bude rovněž horký čaj a sušenky,“ popsala Jaroslava Kalátová.

(zdroj: ČUS Beroun)