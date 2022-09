Hořovická tenisová škola se zapisuje do povědomí tenisové veřejnosti již několik let. Klub začínají úspěšně reprezentovat i o trochu starší zástupci. V kategorii do devíti let totiž hořovičtí tenisté prohráli až dramatické krajské finále a postup na republikový šampionát jim jen těsně unikl. V Čelákovicích nestačili jen na Slavoj Žiželice a obsadili tak krásné druhé místo.

Miroslav Nesnídal: Takový obrat se hned tak nevidí

Mezi těmi nejlepšími v kategorii do devíti let se opět po roce představili na Mistrovství republiky družstev v Prostějově další dva hořovičtí odchovanci. V dresu Sparty si pohár za druhé místo přivezl Andreas Zýka, čtvrté místo obsadili hráči 1. ČLTK Praha, jejichž barvy hájil Vilém Plecitý. Oba borci si zahrají i na finálovém turnaji jednotlivců v Rakovníku.

Na umělé trávě v Hořovicích se již několik let objevují budoucí tenisové hvězdy a zdejší trenéři věří, že se i nadále objevovat budou.

V. Plecitý

Krajští šampioni v minitenise Laura Černá, Ivana Mauricová, Tobiáš Plachý, Nikola Prokopová a trenér Jan Zýka.Zdroj: archiv TK Hořovice