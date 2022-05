Plavci Lokomotivy vylovili z plzeňského bazénu 45 medailí: 21 zlatých, 10 stříbrných a 14 bronzových. Nejúspěšnější Zuzana Křížová, která si domů odvezla devět zlatých medailí. Co start, to zlato do Berouna. "Zuzka zvládla svojí kategorii perfektně," chválily obě trenérky.