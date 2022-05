Plavci vytěžili Kladno, zlatým hřebem byly obě štafety

O uplynulém víkendu se v Kladně konal Letní pohár Středočeského kraje v plavání pro ročníky 2011-2012, který byl kvalifikací na letošní vrchol letní sezóny pro žactvo - Letní pohár Čech. Celkem 16 plavců Lokomotivy Beroun závodilo o co nejlepší časy, které by je do vrcholu této sezóny nominovaly.

Plavci Lokomotivy při závodech v Kladně. | Foto: LoBe