Pro starší plavce bylo soustředění cyklistické a mladší žáci měli plavecko-kondiční. Přestože si některé děti ještě užívaly letních prázdnin, plavci už museli myslet na nastávající zimní sezónu. Na soustředění si děti na kolech zvyšovaly svou fyzickou zdatnost, když denně najely zhruba 80 km. V bazénu se mladší žáci snažili naplavat nějaké kilometry, které jim chyběly v době zavření bazénů. V rámci suché přípravy pro ně trenéři připravili různé soutěže.

Po letní sezóně, která byla nejen pro plavce, ale všechny sportovce nepříznivá kvůli Covidu 19, kdy došlo v polovině března k uzavření bazénů a sportovišť, tak závody kterých se stihly děti ještě zúčastnit dopadly pro berounské plavce dobře: v lednu chlapci obsadili 1. místo v 1. kole družstev SK a přes síto krajského a semifinálového kola se probojovali úspěšně plavci do 2. ligy která již neproběhla. Na mezinárodních závodech na Slovensku získal David Ludvík 1. místo za 200 metrů znak a 3. místo za 100 metrů znak .Z ostatních závodů přivezly děti celkem 18 zlatých, 11 stříbrných a 10 bronzových medailí.

Ze závodů, které byly pořádány v době otevření bazénů v červnu: Corona Cup 2020 žactva si přivezla za celkové pořadí Zuzana Křížová pohár za první místo. Na mezinárodních závodech v Rakousku úspěšně zaplavali David Ludvík když získal 1. místo na 200 metrů znak a Tomáš Míka který získal dvě bronzové medaile na 50 a 100 metrů volný způsob. "Doufejme, že plavcům soustředění pomůže v nastávající sezóně a držme si palce abychom mohli plavat již bez omezení," zní z Lokomotivy Beroun.

Zdroj: Lokomotiva Beroun

Seeman oslavil osmdesátku

Začátkem srpna 2020 oslavil vzácné životní jubileum – 80 let, trenér plaveckého oddílu TJ Lokomotiva Beroun Vladimír Seeman. Od osmdesátých let působil v oddíle jako odpovědný trenér na suchou přípravu a později i na trénink ve vodě, kde připravoval děti různých věkových kategorií. Od žákovské kategorie přešel k dorostenecké, kde působí dodnes.



Největší úspěchy již řadu let slaví se svými svěřenci na nejvyšších žákovských a dorosteneckých úrovních na tuzemském, ale i mezinárodním poli (MČR, MEJ a MSJ), kde získaly děti pod jeho vedením taky několik titulů Mistra ČR nejen v bazénovém plavání, ale i v dálkovém plavání. Tomáše Ludvíka přivedl k několika rekordům ČR.



Za svou dlouholetou a výbornou trenérskou činnost získal v anketě Sportovec roku za rok 2013 Cenu Města Beroun a druhé místo obdržel v anketě Sportovec roku v kategorii Nejlepší trenér mládeže Středočeského kraje.



Jubilantovi přeje vedení klubu i redakce Deníku hodně zdraví do dalších let.