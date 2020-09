Poslední letošní republikový šampionát dálkových plavců se uskutečnil na veslařském kanálu v Račicích, kam se sjeli dálkoplavci z celé ČR k soupeření na královské mistrovské dvacetikilometrové trati. Berounský Tadeáš Neliba si ve své kategorii mladšího dorostu doplaval pro historický úspěch berounského plavání, když dovezl domů titul mistra České republiky!

Úspěšná výprava Lokomotivy Beroun: zleva David Ludvík ,Tadeáš Neliba a Lukáš Uxa. | Foto: LoBe

Dlouhých pět let plavci z Berouna na startu náročného závodu chyběli, ale tentokrát dorazili do Račic hned tři stateční – David Ludvík, Tadeáš Neliba a Lukáš Uxa. Vše svěřenci Vladimíra Seemana a Simony Pokorné. „Přestože je dvacetikilometrová trať velice psychicky i fyzicky náročná a troufnou si na ni jen ti nejotrlejší, kluci se do závodu pustili odvážně a tempo ještě zvyšovali,“ chválila je Simona Pokorná.