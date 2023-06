Berounští plavci vyrazili už v pátek do města pod Ještědem na svůj vrchol letní sezóny a to Letní mistrovství České republiky juniorů. Liberecký bazén uvítal jen ty nejlepší mladé plavce z celé České republiky, aby se „poprali" o mistrovské tituly a případně splnili reprezentační limity.

Třetí místo si vyplaval Matouš Synek (vpravo). | Foto: LoBe

Na vrcholu této sezóny nechyběli ani berounští plavci pod vedením trenérky Anety Pokorné - Zuzana Křížová, Emma Wittenbergerová, Aurelius Theodor Klíma, Matěj Palata, Štěpán Palata, Dominik Plhal a Matouš Synek.

V pátečních dopoledních rozplavbách nejvíce zabojoval Štěpán Palata, který si dohmátl pro osobní rekord a postup do finále na 50 metrů volný způsob, kde skončil v celkovém pořadí na osmém místě. V ostatních dnech sice jeho výkony na postup do finále nestačily, ale zaplaval si alespoň svá osobní maxima.

Zuzaně Křížové těsně uteklo finále na 100 metrů motýl a v celkovém pořadí skončila na devátém místě. Nejvíce z Berounských dal o sobě vědět benjamínek juniorského mistrovství Matouš Synek, který si v pátečním finálovém bloku zaplaval 400 metrů volný způsob a celkově se umístil na devátém místě. V sobotu již nenechal nikoho na pochybách, že patří mezi českou juniorskou elitu, když v rozplavbě na 1500 metrů volný způsob. přestože byl hodnocen se starším ročníkem, se dokázal probojovat na stupně vítězů a ve velmi napínavém závodě získal bronzovou medaili.

Pro berounskou výpravu to byla obrovská radost, kterou v neděli Matouš zdvojnásobil a přidal druhý bronz na jeho oblíbené trati 800 metrů volný způsob. "Medaile získal hlavně díky své poctivosti a vytrvalosti," chválila ho Aneta Pokorná.

Do finále se podařilo probojovat ještě Dominiku Plhalovi, v něm pak skončil osmý. "Ostatní plavci se sice do Top desítky nedostali, ale pro ně byl úspěch se na tento plavecký vrchol kvalifikovat a mít tak možnost porovnat své síly s těmi nejlepšími z celé ČR a získat zde zkušenosti do dalších závodů. Všem plavcům tímto gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další sezóně," dodala trenérka Aneta Pokorná.