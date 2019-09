Plavecká soutěž měst se odehraje i v Berouně

Pokud chcete reprezentovat své město ve sportu, nikdy pro to nebyla dostupnější příležitost. Města mají stále možnost přihlásit se do Plavecké soutěže měst; Beroun to již udělal. Ladit formu můžete až do středy 2. října, kdy se plavecká soutěž odehraje. Na vás je nyní natrénovat 100 metrů plavání zcela libovolným stylem.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Petr Šimr

Pokud teprve zvažujete, zda se zúčastnit, třeba vám pomůže i jistá forma motivace. „Každý, kdo přijde odplavat 100 metrů na čas, dostane diplom a volný vstup do aquaparku,“ slibují představitelé Berounské sportovní. Startovat mohou v uvedený den plavci všech věkových kategorií, není omezený ani nějaký plavecký styl, pouze budete muset uplavat 100 metrů co nejrychleji a otestovat si tak svoji aktuální formu. Jak Beroun dopadl, by se mělo vědět poměrně rychle: organizátoři soutěže slibují, že republikové pořadí by se mělo objevit na webu asociace Sport pro všechny ještě ten samý den ve 21.30 hodin. Kapří herpesvirus se zatím Berounsku vyhnul. Nasazované druhy ryb neovlivnil Přečíst článek › Hrnčířské trhy v Berouně: náměstím proudily o víkendu davy lidí Přečíst článek ›

Autor: Jakub Šťástka