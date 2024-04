Play-off se rychle blíží, první tým Keltů se však nevyhne předkolu

Play-off hokejbalových soutěží se blíží rychlostí světla, a tak začátek dubna patřil jedním z posledních zápasů základní části. A-tým zapsal dvě prohry a v předkole play-off se tak pravděpodobně utká s Mladou Boleslaví. Juniorce s dorostem pár zápasů do konce ještě chybí, a tak jsou pro ně důležité každé body. Oba týmy by však měly mít jasný postup do další fáze soutěže.

Kelti Beroun se chystají na boje v play-off. | Foto: Kelti 2008