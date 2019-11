Mistrovství světa v aerobiku se konalo v holandském Leidenu, kde si přijeli poměřit síly ti nejlepší závodníci z celého světa. Poděbradská Aneta Bedrnová se nominovala v kategorií trojic společně se svým týmem Lucií Kinclovou a Nikolou Ullrichovou. Aneta v letošním roce závodí v kategorií trií za klub Fitness center Báry a Hanky Šulcové, kde trénuje pod trenéry Bárou Ptáčkovou a Brentem Andreoli.

Na mistrovství světa jste zazářila, získala jste zlatou medaili v trojicích. Jaký je to pocit?

Je to pocit, který nelze popsat slovy. Ještě teď jsem dojatá, když si vzpomenu na vyhlášení. Vyhrát mistrovství světa byl pro mě vždycky sen a já jsem velmi ráda, že jsem to dokázala s tak skvělým týmem.



Je tohle pro vás největší úspěch ve vaši sportovní kariéře? Kam byste zařadila tuto zlatou placku?

Na Mistrovství světa jsem závodila již podruhé, ale tahle medaile má pro mě velikou cenu, protože společně s holkama jsme udělaly maximum, abychom to dokázaly. Každá z nás je z jiného města a bylo náročné poskládat tréninky tak, abychom se co nejvíc viděly.

Jak těžké bylo prosadit se ve velké konkurenci?

Náš tým odjížděl na světový šampionát reprezentovat Českou republiku z prvního místa a určitě jsme nechtěly nechat nic náhodě. Největší konkurence byla ze strany Austrálie. Každý tým byl něčím originální a jsem ráda, že my jsme oslovily porotu nejvíce.

Tušila jste hned po vašem vystoupení, že z toho bude zlato?

Netušila jsem to vůbec. Když jsem viděla po prvním kole, že postupujeme z prvního místa, měla jsem ohromnou radost a s holkama jsme to chtěly udržet. A povedlo se.

Co na to říkali vaši nejbližší? Přece jenom je to veliký úspěch.

Mezi mé nejbližší patří má rodina, ale také trenéři, kteří nám věnovali spoustu času a skvěle nás připravili. Všichni měli velikou radost.

Jaké jsou vaše další cíle a plány?

Letos jsem závodila také v kategorii jednotlivců pod mateřským klubem Aerobic team Butterfly, kde mě trénuje Michaela Holubcová a má maminka Alena Bedrnová. Příští rok bude pro mě výzva a já se nemůžu nové sezony dočkat. Přála bych si, aby byla tak úspěšná jako ta letošní. Věřím, že mé trenérky mě dobře připraví a společně si novou sezonu 2020 užijeme. Chtěla bych také poděkovat městu Poděbrady za velkou podporu a finanční pomoc při výjezdu na mistrovství světa.