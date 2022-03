Startovní listiny jsou i letos nabité zajímavými jmény. V závodě žen by neměla chybět vítězka posledních dvou ročníků Italka Antonella Palmisanová. Ta v Poděbradech dokázala zvítězit dokonce už třikrát. Poprvé se tak stalo v roce 2017, kdy zde vyhrála Evropských pohár v chůzi. V sezoně 2020 pak premiérově ovládla i samotný mítink. Loni pak byl mítink součástí mistrovství Evropy chodeckých družstev a ani tentokrát Palmisanová nenašla přemožitelku. Navíc zašla časem 1:27:42 nový traťový rekord, který měla do té doby v držení její krajanka Eleanora Giorgiová. Palmisanová její dva roky starý zápis srazila o čtyři vteřiny. Olympijská vítězka z Tokia tak bude usilovat o svůj třetí poděbradský triumf v řadě a pokusí se prodloužit italskou dominanci, která v kategorii žen trvá v Poděbradech už od roku 2018.

Cestu za vítězstvím však rozhodně nebude mít snadnou. Rychlá trať na Lázeňské kolonádě náramně sedí také španělské evropské šampionce Márii Pérezové, která loni finišovala hned za Palmisanovou na stříbrné pozici v kvalitním čase 1:28.03. Pak je zde také Kolumbijka Sandra Galvisová, která už v minulosti dokázala na Poděbrady Walking zvítězit. Stalo se tak v roce 2017.

Největší domácí nadějí je třicátá žena olympijského závodu v Sapporu Tereza Ďurdiaková. Současná česká chodecká jednička o sobě dala poprvé výrazněji vědět právě v Poděbradech, když zde v roce 2020 získala po napínavém souboji s Anežkou Drahotovou svůj první mistrovský titul na trati 20 kilometrů a v celkovém pořadí došla pátá. Loni v Poděbradech absolvovala závod na 35 kilometrů v rámci Mistrovství Evropy družstev a skončila devátá. Letos ji čeká opět dvacítka.

Inzultace sudího hned na úvod jara! Strčil jsem do něj, urážel mě, hájí se hráč

Eliška Martínková loni naprosto dominovala závodu juniorek na 10 kilometrů a odstartovala tak úspěšnou sezonu, kterou ozdobila evropským stříbrem a světovým bronzem v této kategorii. Nyní už bude startovat na ženské dvacítce, což bude v této sezóně její druhý závod na této distanci. Z mistrovství světa družstev v Ománu si přivezla sedmadvacáté místo.

Největším favoritem mužského závodu by měl být bronzový z posledního mistrovství světa v Dauhá Perseus Karlström. Také jemu se v Poděbradech nebývale daří. Loni zde opanoval mistrovství Evropy družstev v čase 1:18:54 a přemožitele nenašel ani v sezonách 2020 a 2016. K tomu má ze stejné trati bronz z Evropského poháru v roce 2017. Skvělou formu letos potvrdil už na světovém šampionátu družstev v Ománu, kde vyhrál závod na 35 kilometrů.

Silnou španělskou sestavu vede někdejší mistr světa i Evropy Miguel Angel Lopez. Tomu se v Poděbradech vedlo nejlépe v ročníku 2017, kdy si došel pro stříbro v rámci Evropského poháru. Loni skončil těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě. Před několika týdny si na MS družstev v Muskatu došel pro bronz, takže se též nachází v dobrém rozpoložení. Dalším světovým šampionem na startu bude Kolumbijec Eider Arevalo. Světový šampion z Londýna 2017 má na svém kontě jeden poděbradský primát, a to z roku 2013.

Tradičním účastníkem je zkušený Francouz Kevin Campion. Ten dosáhl svého nejlepšího umístění v roce 2017, kdy vystoupal na stříbrný stupínek. K tomu byl třikrát čtvrtý. Poděbradské stříbro má doma také Jihoafričan Wayne Snyman. Došel druhý v roce 2019. Na Evropském poháru v sezoně 2017 skončil čtvrtý. To je dosud nejlepší pozice, na které se v Poděbradech zatím umístil Brazilec Caio Bonfim. Bronzový z mistrovství světa v Londýně 2017 a čtvrtý z olympiády v Riu by se konečně rád podíval na stupně vítězů i v Poděbradech. Podobně je na tom též Brit Tom Bosworth. Ten byl zatím nejlépe čtvrtý a na pódium stále čeká.

Nejlepší čeští chodci Vít Hlaváč s Lukášem Gdulou jsou spíše specialisty na delší tratě, a tak pro ně bude prioritou zejména souboj o domácí mistrovský titul na dvacítce. Součástí mítinku je také mistrovství České republiky na dvacítce mužů i žen. Zatímco Gdula už má doma šest zlatých z tohoto šampionátu, Hlaváč vybojoval zatím titul jediný. Nicméně letos je favoritem právě on.

Třetí soutěží, která se v rámci mítinku Poděbrady Walking uskuteční, je mezistátní utkání dospělých i kategorie do 20 let. Ženy odstartují do svého závodu v 13:00 a o dvě hodiny později na ně naváže mužský závod, jehož start je naplánován na 15:00.

Kromě samotných závodů je připraven také bohatý doprovodný program.