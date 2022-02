Moderátor Radek Šilhan připomněl, že uplynulý rok byl v mnoha směrech výjimečný. „I tím, že prakticky navazoval na nic, protože v roce 2020 se nic nekonalo,“ poznamenal Šilhan.

Starostka hostitelského města Soňa Chalupová galavečer zahájila krátkou řečí, v níž mimo jiné uvedla, že setkání v Plzeňce je pro všechny sportovce i nesportovce v celém berounském okrese krásnou tečkou za uplynulým rokem. „V tomto sále se sešli lidé, kteří si takové ocenění zaslouží, protože v podmínkách posledních dvou let dokázali přinést výsledky, které jsou srovnatelné s dobou, kdy vše bylo ideální. Klobouk dolů před všemi, co uspěli, a klobouk dolů také před těmi, co i přes pandemii u sportu zůstali. Vážím si všech, kteří běžně sportují, ať jim to vydrží,“ dodala Chalupová.

Sportovec Berounska 2021

Jednotlivci – dospělí

1. Aleš Opatrný - JS Opatrný Hořovice - jezdectví

2. Zdeněk Liehne - Sportovní a střelecký klub Beroun - dynamická střelba

3. Bára Stýblová - Lokomotiva Beroun – atletika

4. Lukáš Červenka, TJ Lokomotiva Beroun - triatlon

5. Martin Kraus - kapitán A-mužstva FK Králův Dvůr - fotbal

6. Anita Žáková - Lokomotiva Beroun - atletika

7. Petr Resch, LOKOMOTIVA BEROUN - horolezecký oddíl

8. Ondřej Škrdland - TJ LOKOMOTIVA Beroun, TJ Dukla Praha – atletika

9. Irena Liehne - Sportovní a střelecký klub Beroun - dynamická střelba

10. František Bulava - TJ Lokomotiva Beroun - terénní triatlon

Kolektiv dospělí

1. FK KRÁLŮV DVŮR – fotbal

2. LOKOMOTIVA BEROUN – družstvo žen - atletika

3. BEROUN GOLF CLUB – ženské družstvo

4. BEROUN GOLF CLUB – mužské družstvo

5. SK KELTI 2008 „A“ tým mužů – hokejbal

Jednotlivci – mládež

1. Adéla Steinsová - Lokomotiva Beroun - atletika

2. Jakub Šindel – Sokol Králův Dvůr – rychlostní kanoistika

3. Tomáš Míka – LOKOMOTIVA BEROUN – plavání

4. Tereza Placatková – Lokomotiva Beroun - atletika

5. Samuel Holiček – Spartak Hořovice - plavání, moderní pětiboj

6. Matouš Synek – LOKOMOTIVA BEROUN – plavání

7. Vojtěch Kohout – STŘELA Žebrák, atletický oddíl

8. Matyáš Seidl – Klub biatlonu Beroun

9. Karolína Jungová – Klub biatlonu Beroun

10. Jan Mrňa – Beroun Golf Club

Kolektiv mládeže

1. LOKOMOTIVA BEROUN dvojka bez kormidelníka dorostenky – Alexandra Laubová, Adéla Bartáková.

2. PIRANHAS BEROUN, U13 žákyně - softball

3. BK BEROUN U15 – basketbal

4. LOKOMOTIVA BEROUN - dvojskif starších žáků – veslování

5. SK HOŘOVICE – starší žáci – fotbal

Krajánek

Jan Cincibuch – Dukla Praha – veslování

Tomáš Macháč – TK Sparta Praha – tenis

Patrick Samoura – Basketbal

Sportovní osobnost města Beroun 2021

Zdeněk Velký – motokros

Cena Fair Play

Patrik Šolc – AFK Loděnice, fotbal