Pořadatel klání byl opět králodvorský Box Club Asfalt a jeho svěřencům se nevedlo vůbec špatně. „Vyhráli jsme šest zápasů z deseti, takže spokojenost,“ řekl na úvod zakladatel klubu Martin Kužel.

Loňská covidová opatření zabránila tradiční galavečer v Králově Dvoře uskutečnit, organizátoři tedy letošní ročník spojili s tím, co měl proběhnout minulý rok. „V pátek jsme udělali dvojitý ročník, abychom dodrželi pořadí, když už to děláme tak dlouho. Jsme moc spokojení, protože se nám podařilo naplnit kapacitu haly. Těší nás, že se čím dál více lidí chodí na zápasy podívat. Dokonce jsme už museli zavést předprodej vstupenek. To jsme nikdy předtím nedělali,“ zhodnotil povedený večer Kužel.

V jednotlivých zápasech v ringu poměřili síly jak muži, tak ženy. Mezi domácími, kteří se mohli radovat z vítězství, byli Petr Háněl, Jan Semlbaeur, Martin Kužel, Ladislav Šebek, Dominik Turek a Dan Florián. Jediná zástupkyně Box Club Asfalt nestačila na svojí soupeřku Adrianu Lehneovou.