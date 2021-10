I přes mrazivé ráno ale nakonec nemohlo být počasí lepší a celý den závodníky doprovázely sluneční paprsky. Ti se tentokrát museli popasovat s 9 km dlouhou tratí a 33 překážkami. Oproti kopcovitému terénu minulého ročníku byl tentokrát profil trasy spíše rovinatý, na náročnosti závodu však přidaly nové překážky. „Ty si vyrábíme sami, respektive náš ředitel tratě Pepa Lacina, kterému chci tímto moc poděkovat. Překážky se snažíme neustále zlepšovat a zatím se nám daří do každého závodu přinést něco originálního,“ uvedl ředitel závodu Michal Szabó.

Letošní klání bylo stejně jako jiné hromadné akce poznamenáno pandemií koronaviru. „Kvůli tomu se závod uskutečnil s rok a půl velkým zpožděním. Z jarního závodu se stal podzimní. A vzhledem k vodním překážkám byl proto náročnější, hlavně co se týče fyzické i psychické odolnosti. Závodníci se s tím ale vypořádali skvěle,“ dodala jedna z organizátorek Barbora Vašková.

Závod je koncipován tak, aby si na své přišli zkušení závodníci i začátečníci, kteří se chtějí hlavně pobavit a tento formát závodu vyzkoušet. Kromě dětské kategorie se závodilo ve třech různých kategoriích. Na start se postavilo více než 200 lidí včetně těch nejmenších k dětskému závodu. Toho se zúčastnili malí závodníci od 5 do 12 let. Vedle silových či obratnostních překážek se závodníci museli poprat i s paměťovým testem. „Překážkový závod je na organizaci nesmírně náročný, ale když poté vidíte nadšení, které jak děti, tak dospělí mají, je to nádherný pocit a důkaz, že to dává smysl,“ doplnil Szabó. „Chtěl bych pogratulovat a poděkovat všem zúčastněným i partnerům závodu, především za podporu měst Králův Dvůr a Beroun,“ dodal ředitel.

Trasa vedla závodníky od zámku podél řeky Litavky, kterou museli následně překonat pomocí ručkování. Poté se trať stáčela zpět až k Počaplům a přes Záhořany zpět do centra dění. „Beroun Race byl zatím téměř vždy spíše terénní záležitostí, velká část závodu se běhala lesy a loukami. Mimo jiné si zakládáme na tom, aby byla trasa vždy jiná a závodníkům se neokoukala. Z toho důvodu jsme se tentokrát rozhodli uspořádat spíše městský závod a areál králodvorského zámku nám přišel jako skvělý nápad a ideální zázemí,“ řekl k výběru místa konání Michal Szabó.

Beroun Race vznikl původně jako speciální trénink a běh pro klienty tělocvičny Super Kruháče, kterou před pěti lety založil právě ředitel závodu. „Vzhledem ke kladným odezvám na první běh jsme se rozhodli uspořádat další a chceme v tom pokračovat,“ uzavřel Michal Szabó s tím, že se na Beroun Race postupně začínají sjíždět i závodníci z různých koutů republiky, včetně těch profesionálů.