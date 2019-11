V mládežnických kategoriích zvítězily Sára Osladilová (SK Aktis Praha), Michal Šafránek (Řevnice), Alžběta Bezrouková (Lokomotiva Beroun), Vojtěch Čanda (SK Tochovice), Karolina Dziegilwska (Človíček Praha), Štěpán Lisý (Střela Žebrák), Tereza Pánková (Loko Rakovník), Vojtěch Pergl (Střela Žebrák), Lucie Nejedlá (Loko Beroun), Vojta Kohout (Střela Žebrák), Tereza Placatková (SK Sporting Příbram), Jiří Pech (Střela Žebrák), Jan Nosek (Spartak Hořovice) a Markéta Pavlišenová (SK Sporting Příbram).

Ženy vyrazily na trať dlouhou 4 kilometry a nejrychlejší byla v hlavní kategorii Anna Perglerová (Střela Žebrák), která trasu zdolala za 14:49 min. Jen o šest vteřin později dorazila do cíle nejlepší žena kategorie od 35 do 44 let Pavla Fričová (PSK Olymp Praha).

V mužích uběhl trať na 8 kilometrů Milan Hochmut (Grill Míšov) za 26:40 min., i tady mu zdárně sekundoval nejlepší z kategorie 40 – 49 let, jímž byl Richard Šimurda (Střela Žebrák) za 27:49 min.

V dalších dospělých kategoriích až po ty nejstarší zvítězili Pavla Fričková (PSK Olymp Praha), Svatava Řechková (Oxygen Příbram), Stanislava Hartmanová (Vorvani Příbram), Ervin Beshir (SK Zdice), Josef Vitásek (Buková) a Jan Svoboda (Oivovar Zlosin).

„Počasí nám moc nepřálo, ale běželo se i tak pěkně. Děkujeme všem běžcům za obdivuhodné výkony a fanouškům za krásnou atmosféru. V Dražovce se setkáme opět na jaře,“ uvedla jedna z organizátorek Jarka Kalátová.