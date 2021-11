108. PRAŽSKÉ PRIMÁTORKY UNIQA

Již 108 ročník Primátorských osmiveslic – úžasná tradice s jedinečnou závodní atmosférou, kterou nemá žádná jiná veslařská soutěž!

Veslaři z TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s. se zúčastnili tentokrát v šesti posádkách. V pátek 17.9. závodila párová osmiveslice našich nejmladších. Posádka složená z mladších žaček Báry BOHÁTKOVÉ, Lucky DOMANSKÉ, Viky KOCOURKOVÉ a Amálky HORSKÉ spolu s mladšími žáky Pavlíkem PAVLÁSKEM, Timotim PETRÁŠEM, Šimonem KAVALÍREM a Vojtou KODRASEM pod kormidelnickým vedením Barči NOVÁKOVÉ jela v první jízdě a po velkém boji dojela na 4.místě. A všichni měli velkou radost. Závod to byl vyrovnaný a poprvé nikdo z našich nechytil pověstného „kraba“.

V sobotu začaly rozjížďky o postupy do nedělních finálových bojů. Už v 8,30 byl startovní čas 1.rozjížďky starších žaček. Naše posádka pod kormidelnickým uměním Niny LAUBOVÉ jela ve společenství s dívkami z pražského BLESKU ve složení veslovod Marie TRNKOVÁ, Amálie MORAVČÍKOVÁ, Anna ČECHOVÁ, Kateřina ŠTAJEROVÁ, Žofie RADECHOVSKÁ, Marie HLAVÁČKOVÁ a „bleskačky“ Lola Paulínová a Lenka Weinholdová . Tato posádka svedla velký a těsný boj se soupeřkami, ale spadla do opravných jízd a znovu i v „opravkách“ to byl velký souboj 4 lodí – ale štěstíčko se k nám otočilo zády a tak děvčata se do nedělního finále neprobojovala. Starší žáci měli „čistou“ berounskou posádku. Kormidelník Michal ŠTOREK, veslovod Oliver MOLČANYI, Přemek PRÁŠEK, David CAKL, Ondřej PROCHÁZKA, Jakub DUŠEK, Šimon HOBZA, Vašek TEJKL a Kryštof KRÁL měli velmi těžkou rozjížďku a dojeli těsně druzí. Překvapení a radost, ale přímo postupovala jen jedna posádka. Z „opravek“ postupovala / pro velký počet lodí / také jen jedna loď – krutý los! Kluci jeli neuvěřitelnou jízdu – bojovali s posádkami HAMRU a VK SMÍCHOV na „balónky“ lodí , ale v závěru nejvíce sil měli žáci ze Smíchova a tak naši byli trochu smutní. Obě posádky našeho staršího žactva ukázaly, že jsou schopné svést důstojný a vyrovnaný boj s ostatními a musí se s nimi počítat. Na Primátorkách, žákovské kategorie finále B nejezdí a tak se na nedělní závody již jen koukali a povzbuzovali naše dorostenecké posádky, které do nedělních bojů postoupily. Dorostenci jeli čistou posádku, pod vedením zkušené kormidelnice Evy VARVAŘOVSKÉ, ve složení Matěj SMEJKAL, Filip HOBZA, Štěpán MORAVČÍK, Vojtěch RADECHOVSKÝ, Albert TŮMA, Jakub ŠIŠKA, Jan LANDA a Jára ČECH. Přihlášeno bylo celkem 17 posádek dorosteneckých osem, z toho jen 8 bylo „čistých“ klubových posádek, ostatní kuby vytvářely společenství. Naši patřili k těm méně zkušeným posádkám, nicméně kluci překvapili a přímo postoupili do semifinále z druhého místa v rozjížďce a tak měli jistotu, že v neděli se představí ve finálových jízdách. Semifinále bylo nad jejich síly a tak „spadli“ do finále B, kde skončili na 5.místě.

Naše čtyři dorostenky Alexandra LAUBOVÁ, Adéla BARTÁKOVÁ, Markéta FOREJTOVÁ a Anna PAVLÁSKOVÁ vytvořily posádku s VK Smíchov - Rabová, Poldauf, Malečková a Zemanová, kterou kormidlovala zkušená smíchovská Lucie Nováková. A děvčata super jízdou rozjížďku vyhrály a přímo postoupila do nedělního finále A . Silná posádka děvčat z Olomouce a Břeclavi také postoupila přímo a tak se očekával velký souboj. A byl to boj. Až pod Vyšehradskou skálu naše holky vedly, ale vítr a vlny naší posádku rozhodily natolik, že je předjely dorostenky z Olomouce a i ze společenství Bohemians a Slavie Praha a dojely na třetím místě. Pro děvčata to bylo velké zklamání a slzičky, ale za chvíli si uvědomila, že to byl krásný boj. Boj ve finále A o prvenství a ještě patřit k favoritkám díky vyhrané rozjížďce, to se nemají za co stydět. Byl to nejlepší klubový výsledek!

Michal VABROUŠEK – náš předseda klubu - „skočil“ do posádky ze Slovenska a mezi muži masters D s touto posádkou vyhrál.

Primátorky jsou za námi. Šest posádek a z toho 3 klubové „čisté“ - to je super bilance.

V neděli v Berouně proběhla akce Zažít Beroun jinak – tam náš klub zastoupili naši junioři Matyáš TŮMA a Jan BÖHM, kteří pomáhali pod vedením Martina RESLA nejen s propagací veslování a sportu, ale zároveň i celé TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s. Této akce se zúčastnilo mnoho Berouňáků. Díky!

Osma Loko BerounZdroj: Loko Beroun

MČR VE SPRINTU A DRUŽSTEV

Hned následující víkend po Primátorkách se veslaři rychle připravili na poslední mistrovský závod, Mistrovství ČR ve sprintu a družstev, které se uskutečnilo v Račicích. Naši veslaři z TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s. se zúčastnili obou soutěží od pátku do neděle. V pátek se jeli sprinty – tato 500m dlouhá trať je soutěž vypsaná jen pro dorost a starší. Z našich veslařů se zúčastnili hlavně dorostenecké kategorie a jeden junior. Závod se jede na rozjížďky a jen finále A v jeden den. Velmi krutý los. Junior Simon Hejda jel na skifu, ale při jízdě se mu utrhly „nohavky“ a tak dojel závod jen rukama a nepostoupil. Ve finále A se představily na dvojce bez kormidelníka Alexandra Laubová s Adélou Bartákovou, bohužel hned po startu chytily „kraba“ a největší soupeřky jim odjely. Děvčata skončila na nepopulárním 4.místě. Ve stejné disciplíně dorostenců skončili Štěpán Moravčík s Filipem Hobzou na 5.místě. Stejné místo obsadili dorostenci i na osmě ve složení Smejkal Matěj, Hobza Filip, Štěpán Moravčík, Radechovský Vojtěch, Partl Tomáš, Landa Jan, Kopačka Vojtěch a Čech Jaroslav s kormidelnicí Markétou Forejtovou. Kluci na čtyřce bez kormidelníka pak skončili na šestém místě. Jedinou medaili vybojovaly dorostenky na čtyřce bez kormidelníka – Laubová Alexandra, Forejtová Markéta, Bartáková Adéla a Pavlásková Anna, které skončily po velkém boji na třetím místě.

V sobotu se jely rozjížďky v soutěži družstev. Do této soutěže se může přihlásit podle kategorií jen 12 družstev, podle bodů v Českém poháru . Z našeho klubu se kvalifikovali mladší žáci, starší žačky a obě družstva dorostenecké kategorie. Přihlásili jsme i starší žáky, ale ti se nedostali na všechny disciplíny. V neděli se jelo finále A a i B . A podle umístění se přiřazují body k již dosaženým v Českém poháru 2021 . Ve finále A si pro stříbrné medaile dojeli na dvojskifu starší žáci Oliver Molčanyi s Přemyslem Práškem. A stříbrné medaile vybojovaly i dorostenky Laubová, Bartáková, Forejtová a Pavlásková na osmě ve společenství s VK Smíchov. Finále A jsme jeli ještě na skifu starších žáků – kam se probojoval ročníkově mladší Jakub Dušek, což byl velký úspěch a dorostenky na párové čtyřveslici a čtyřce bez kormidelníka. V konečném celkovém hodnocení Českého poháru skončilo družstvo mladších žáků na 12 místě, starší žačky na 11.místě, st.žáci poskočili na 12.místo, dorostenci obsadili 11.místo a dorostenky skončily na 5.místě. V celkovém pořadí všech kategorií se náš klub TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s. umístil na 16.místě z bodovaných 34 veslařských oddílů ČR. Což je výborný úspěch vzhledem k tomu, že nemáme v bodovaném ČP obsazenou kategorii dospělých.

HEAD OF PRAGUE

Posledním podzimním závodem se stal už pošesté závod osmiveslic Head of Prague na Vltavě.

Tento závod má již evropskou úroveň a tak i letos na startu nechyběly posádky ze Slovenska, Německa, Rakouska, Maďarska… Na letošní ročník se přihlásilo 87 osmiveslic (!!!) do různých disciplín a kategorií. Sobotní ráno 6.11. bylo prozářené sluncem a během dopoledne se oteplilo a bylo nádherné počasí. Ve 12,00 hodin odstartovala první posádka. Závod se jede po proudu, od Barrandovského mostu po podolské straně řeky, až k otočce mezi Palackého a Jiráskovým mostem a zpět po smíchovské straně a cíl je na úrovni loděnice VK Blesk, který je pořadatelem. Délka závodu je 6km. Berounští veslaři tento závod pokaždé pojmou jako radost z veslování a čest z čistých posádek a oslavu končící závodní sezóny a letos vypravili dvě posádky. První posádka jela klasickou osmu mix – nepárovou tj. jedno veslo v rukách, složenou z našich veteránů a doplněnou „čerstvými“ dospěláky, ve složení Jiří Odstrčil, Tereza Lamprechtová, Arnošt Trtúšek, Šárka Čechová, Hana Pavlásková, Jan Čech, Jana Arnoštová a Michal Štorek na kormidle Eva Varvařovská. Věkový průměr posádky byl 38,1. Nejmladšímu z posádky bylo 18 let a nejstaršímu 65 let. A ve své kategorii skončila tato posádka na 10.místě a celkově na 57.místě.

Dorostenci a dorostenky složili v celkovém startovním poli pátou nejmladší posádku – věkový průměr 15,1 a jeli párovou osmu / dvě vesla v rukách / ve složení – veslovod Adéla Bartáková, Markéta Forejtová, Matěj Smejkal, Vojta Kopačka, Jaroslav Čech, Jan Landa, Alexandra Laubová, Anna Pavlásková a na kormidle Žofie Radechovská - ta kormidlovala úplně poprvé závod s otáčkou a zvládla to na jedničku s hvězdičkou! A věřte, že to není žádná „legrace“ z plné rychlosti osmiveslice, která dosahuje rychlost okolo 20km/h, zbrzdit a otočit okolo bojek do protisměru loď dlouho téměř 18 metrů! I mnohem vyzrálejší a zkušenější posádky s „mazáky“ kormidelníky to nezvládly tak dobře jako naši nejmladší. Tato posádka ve své kategorii dojela na vynikajícím 3.místě. V celkovém pořadí dojela tato mladá posádka na 44.místě. Výsledky krásné, krásný zážitek, radost z jízdy a veslování. To je to hlavní co nám všem zůstane v srdcích a po letech ve vzpomínkách na super prožitý den.

Nyní se již naplno soustředíme na zimní sezonu – Zimní Český pohár v trenažérovém veslování a Zimní pohár ve víceboji žactva.

Růžena SEHNOUTKOVÁ