Matěj SMEJKAL byl nominován na skif dorostenců. Na kilometru byl na čtvrtý, ale pak dojel po velkém finiši a boji o pouhých 0,05 vteřiny na druhém místě. Markéta FOREJTOVÁ startovala s Dorotou Šimůnkovou z Jindřichova Hradce na dvojskifu, v polovině trati byly na třetím místě, ale postupným finišem zvítězily o 1,6 vteřiny. Suverénním způsobem zajely Anna PAVLÁSKOVÁ s Klárou Hurníkovou ze Slavie Praha na dvojce bez kormidelníka a zvítězily o 9,32 vteřin. Vynikající úspěch!

"Celý dorostenecký výběr ČR na závodech OHR potěšil bojovnými výkony. Z dvanácti startů si čeští závodníci odvezli 6 vítězství, 2 druhá a 3 třetí místa. V soutěži zemí V4 český tým zvítězil v kategorii dorostenců i dorostenek a tedy i v celkovém bodování. Paráda a velká gratulace trenérovi i závodníkům," zářila Růžena Sehnoutková z Lokomotivy Beroun.

Primátorky také úspěšné

Aby toho nebylo málo – v Praze se od pátku do neděle uskutečnily již 109. Primátorky. Tradiční závod má svou specifickou a slavnostní atmosféru. A kluby se pyšní, když mohou sestavit „čisté“ posádky. V pátek je nedílnou součástí závod Osmiveslic mix mladšího žactva. Letos jely za Beroun hned dvě čisté posádky nejmladších závodníků. První posádku kormidlovala Nina LAUBOVÁ a byla složena z veslovoda Pavla PAVLÁSKA, Jakuba ZAJÍČKA, Amálie HORSKÉ, Barbory BOHÁTKOVÉ, Lukáše BERANA, Sebastiána VILGUSE, Lucie DOMANSKÉ a Viktorie KOCOURKOVÉ. Posádka jela skvěle a po velkém boji skončila na druhém místě za vítězi z Lysé nad Labem.

Druhá loď Lokomotivy byla složena převážně z nováčků a bojovali statečně – veslovod LÁŠKOVÁ Viktorie, CEDLOVÁ Kateřina, TARNOVSKÁ Alica, ŠROLOVÁ Kristýna, LODR Vojtěch, HOBZA Matouš, TEJKL Ondřej, SEJPKA Ondřej na kormidle Štěpán MORAVČÍK svedli vyrovnaný boj s ostatními posádkami a skončili na čtvrtém místě.

V sobotu se „rozjel“ hlavní program Primátorek. Jako první skočily do rozjížděk starší žákyně. Berounských 5 žaček - veslovod Anna ČECHOVÁ, Kateřina ŠTAJEROVÁ, Ela PELIKÁNOVÁ, Marie HLAVÁČKOVÁ a Tereza ČEDROŇOVÁ jelo společenství s Bleskem Praha pod kormidelnickým uměním zkušené Evy VARVAŘOVSKÉ. Z rozjížděk přímo nepostoupily, a tak musely do opravné jízdy a v té skončily po velkém boji s čistou posádkou BLESKU o pouhých 1,7 vteřina na nepostupovém místě.

Starší žáci měli „čistou“ posádku a z rozjížděk postoupili do velmi silné opravné jízdy 2, kde ve složení veslovod Jakub DUŠEK, Matěj VOLDÁN, Timoteo PETRÁŠ, Šimon HOBZA, Kryštof KRÁL, Václav TEJKL, Filip TRTÚŠEK a JAN KSANDR za kormidlem Štěpán MORAVČÍK výborně a statečně bojovali s posádkou Blesku Praha. Bohužel skončili na druhém nepostupovém místě a tak jim také uniklo nedělní finále.

Dorostenky seděly v posádce s ČVK PRAHA a berounské dívky veslovod Alexandra LAUBOVÁ, Markéta FOREJTOVÁ, Anna PAVLÁSKOVÁ, Žofie RADECHOVSKÁ a Marie TRNKOVÁ postoupily z opravné jízdy, kterou vyhrály jako třetí nasazená posádka do finále a v neděli se nasazení potvrdilo. Zvítězila favorizovaná posádka Olomouce a Pardubic před Bohemians s Jindřichovým Hradcem a na třetím místě skončila berounská děvčata s ČVKP. "Super výsledek a gratulace. Naopak největší smůlu si vybrali naši dorostenci," chválila i litovala Růžena Sehnoutková.

Kluci vytvořili tým spolu se Slavií Praha – kormidelník Vojtěch RADECHOVSKÝ, veslovod Matěj SMEJKAL, Jaroslav ČECH, Vojtěch KOPAČKA a Přemysl PRÁŠEK se čtyřmi kluky ze Slavie měli velkou smůlu – před pověstnou „Vyšehradskou zatáčkou“ do nich najížděla loď z ČVKBrno + Oomouc, škrtla jim o vesla a i když berounsko-pražská posádka vedla – rozhodčí zastavil závod a kluky vyloučila ze závodu. "Kluci byli velice zklamaní a cítili se poškozeni. Ale rozhodčí to takto vyhodnotil a bylo po nadějích. Nutno podotknout, že takovýchto vyloučených posádek bylo v celém programu několik. To se prostě stane," konstatovala Růžena Sehnoutková.

Poslední posádkou na osmiveslici byli junioři – veslovod Jabub ŠIŠKA, Ondřej ŠTAJER, Tomáš PARTL a Filip HOBZA se čtyřmi kluky ze VK Smíchov pod kormidlem Evy VARVAŘOVSKÉ. Probojovali se přes rozjížďky, opravky a semifinále až do nedělního finále B y v něm skončili po na třetím místě.

V neděli se také před kamerami ČT ukázala berounská skifařka Adéla BARTÁKOVÁ, jediná juniorka mezi ženami a reprezentantkami ČR, svedla boj s olympioničkou a naší nejlepší skifařkou Lenkou Antošovou. Adéla se až do zatáčky svých soupeřek držela, ale po kontaktu s bójkou v zatáčce si rozhodila tempo a než se srovnala, tak jí zkušené závodnice ujely. Pak jen bojovala s vlnami od člunů České televize a větrem. "Ale dojela do cíle a věřte, že to vůbec nebylo jednoduché. Všechny naše posádky bojovaly a všichni naši veslaři dali do závodu celé své závodní srdce. A to je ta nejlepší vizitka sportovce. A v Primátorkách jde hlavně o to nejdůležitější – zúčastnit se tohoto prestižního a jedinečného závodu. Už se těšíme na příští již 110. ročník," uzavřela hrdá Růžena Sehnoutková.

