Rodák z Marylandu s basketbalem procestoval většinu světa. Po univerzitě Lincoln Memorial zamířil do Bulharska, kde si s Rilski vyzkoušel kvalifikaci o premiérový ročník Ligy mistrů a následně hrál FIBA Europe Cup. Pak si postupně zahrál v Argentině, Uruguayi, v Černé Hoře, Libyi, na Islandu, v Senegalu, v Německu za Artland a v Dominikánské republice. Minulou sezonu začal ve druhé španělské lize za Alicante a na jaře se přesunul do Patrasu, kterého pomohl zachránit v nejvyšší řecké lize. Za Apollon sbíral v průměru 14 bodů na zápas.

„Vzhledem ke zranění Františka Váni z konce minulé sezony, kvůli kterému přijde o první polovinu sezony, jsme hledali hráče na jeho pozici schopného nám pomoci zejména v Lize mistrů. Nakonec jsme se rozhodli pro Simmonse, který je velmi dobrý při hře s míčem a všude patřil k nejlepším střelcům. Navíc do našeho mladého týmu přinese i zkušenost, která se v bojích Ligy mistrů může hodit,“ řekl sportovní ředitel nymburského klubu Ladislav Sokolovský.

Jste velký basketbalový cestovatel. Kde se vám zatím líbilo nejvíce?

Hodně jsem si to užil poslední sezonu v Řecku. Velká zábava bylo také hrát v Uruguayi, kde bylo opravdu bouřlivé prostředí i pěkné město. Tam se mi líbilo. Ale nejoblíbenější destinací je zatím Patras.

A pamatujete si z řecké ligy Erica Locketta, vašeho nového spoluhráče v Nymburce?

Samozřejmě. Hráli jsme proti sobě v posledním utkání. Bránil mě a odváděl dobrou práci. Moc se mi v zápase nedařilo. Až na konci jsem se rozehrál, a když Eric nebyl na hřišti, tak jsem trefil vítěznou trojku.

Při sledování vašich highlightů to skoro vypadá, že se koukáme na pravorukého Jamese Hardena. Stává se vám často, že vás k této hvězdě NBA přirovnávají?

Občas to slyším, že se mu podobám. Kéž bych byl také tak dobrý. Hodně ho sleduji. Teď poslední sezonu se mi tolik nelíbil, ale ty sezony předtím hrál opravdu dobře.

Kromě herního stylu ho připomínáte i svými vousy. Pěstujete si je?

Většinou si je na začátku sezony oholím a pak je nechávám prostě růst. Ještě jsem se nerozhodl, jestli to udělám i tuto sezonu, nebo jestli si je nechám.

Věděl jste něco o českém basketbale?

Hodně koukám na Ligu mistrů, takže Nymburk znám docela dobře. Poslední tři roky ho sleduji pravidelně.

Takže co byla vaše první myšlenka, když vám agent řekl, že se o vás Nymburk zajímá?

Byl jsem nadšený, protože je to pro mě velká příležitost. Tlačil jsem na agenta, ať to dotáhne rychle do konce. Ať zařídí, že to dobře dopadne. Jsem opravdu šťastný, že budu hrát za Nymburk.

Už máte malou zkušenost s Ligou mistrů, že?

Ano. To byla moje první sezona v Evropě, hráli jsme kvalifikaci o Ligu mistrů, ale neuspěli jsme. Já tehdy ještě tolik nehrál. Ligu mistrů hodně sleduji, takže jsem nadšený, že si ji teď budu moci zahrát. Moc se na to těším. Chtěl jsem se posunout na vyšší level, takže jsem na sobě přes léto hodně pracoval.

Můžete trochu popsat pro fanoušky v čem jste silný?

Snažím se týmu předávat hodně energie. Rád hodně mluvím a mám rád legraci. Těší mě, když spoluhráče rozesměji. Rád se směju. Basketbal je zábava. Na hřišti jsem hlavně skórer. V obraně nejsem nejlepší, ale snažím se a rád bráním svého soupeře a beru to jako výzvu. Rozhodně na obranu nekašlu. Nejsilnější jsem ve hře s míčem a po pick and rollu, kdy skóruji, nebo nacházím pivota.

Co na sebe ještě můžete prozradit?

Mám rád dlouhé procházky a poznávání okolí. Často chodím ven už brzo ráno. Je to jedna z věcí, jak si vyčistit hlavu a odpočinout si. Jinak rád koukám na filmy.

David Šváb