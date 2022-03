Sport mě provází v podstatě od narození. Vyrůstal jsem v 70. letech v Kladně, kde tehdy hokejisté jako Pospíšil, Nový či Novák získávali jeden mistrovský titul za druhým a to mne ovlivnilo zdaleka nejvíc.

Sportovním komentátorem jsem se sice nestal, byť to byl můj sen, ale do novin mne v roce 1994 přijali. Zprvu do Kladenských novin, později Expresu a nakonec Deníku, kde už pracuji více než dvacet roků.

Velký vztah mám i z Berounsku, kam jsem dlouho jezdil na chatu mých prarodičů u Chyňavy. Výborné kamarády jsem později našel také v Nižboru, za který jsem na přelomu století hrál hokejbal a jednou jsme došli v play off až do finále Oblastní ligy. Tehdy to byl docela velký úspěch a jsem rád, když mohu výhry hokejbalu v Nižboru a Berouně sledovat dodnes.

Ale co se týče psaní, jsou mou doménou spíše fotbal a hokej. Ten berounský trochu pláče, ale na lepší zítřky věřím. Fotbalově je to lepší, v okrese se hraje ČFL a pořád ještě dvě divize. Tady nejvíc spolupracuji s dlouholetým sporťákem Deníku Honzou Bežem, výraznou postavou fotbalu na Berounsku.

Společně se pokusíme, aby zpravodajství Deníku byl i v současné těžké době zajímavé a čtenáře největších okresních novin oslovilo.

Napište svému sporťákovi

Máte zajímavý tip na článek, potřebujete mi něco sdělit? Není problém, jsem tu pro vás. Kontaktujte mě na mailu, najdete mě také na sociální síti Facebook a twitter. A ještě si určitě pusťte video, nejen to moje - před kamerou se ocitl každý ze sporťáků Deníku.

Zdroj: Deník

Zpovídal jsem řadu osobností sportu, ale rád vzpomínám na Miroslava Ryse. Úžasný sportovec se prosadil i za mořem, ale oba jeho syna potkal tragický osud. O Mirovi, který se mohl stát světovou hvězdou fotbalu, psal i americký deník The Wall Street Journal a vycházel právě z mého článku v Deníku.

Smutný osud Mira Ryse. Obrovský americký talent skonal při nehodě