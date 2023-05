Před Berounem jsou české golfistky v úžasné formě, Davidson Spilková druhá

Před blížícím se golfovým svátkem v Berouně Tipsport Czech Ladies Open (23. – 25. června) jsou hráčky, které by se na berounských greenech měly představit, v ohromné fazoně. V rámci velkého turnaje na Floridě to Klára Davidson Spilková potvrdila druhým místem a Sára Kousková se probila do první desítky.

Klára Davidson Spilková | Foto: Tipsport Czech Ladies Open