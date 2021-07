Nejvíce si rozpálenou plochu stadionu „užili“ běžci na dlouhých tratích, v případě berounské Lokomotivy to byly především běžkyně.

Úmorné vedro ale nezastavilo dorostenku Adélu Steinsovou, která s přehledem ovládla trať na 1500 metrů v čase 4:39,93. Na stupně vítězů ji doprovodila Tereza Placatková, která doběhla druhá v čase 4:42,37. Ta navíc přidala i bronz za trať 3000 metrů (10:28,12).

Medaile těsně unikla junioru Adamu Sudkovi. Na trati 400 metrů se probojoval do finále A a přestože v něm vylepšil svůj osobní rekord na 49,10s, stačilo to jen na čtvrté místo. Markéta Pavlišenová si v kategorii juniorek zaběhla na stejné trati svůj nejlepší čas 58,92 s a v neděli pak nastoupila do finále B. V něm doběhla na třetím místě a celkově tak obsadila devátou příčku. Také bývalá výškařka dorostenka Kristýna Pacltová se na hladké čtvrtce protlačila do finále B (59,27s) a celkově skončila na dvanáctém místě.

Kristýna Mlejnková doplatila na osmistovce na takticky běžený závod a její čas 2:23,34 na finále nestačil. Obsadila šestnácté místo.

V technických disciplínách měla TJ Lokomotiva Beroun jen dva zástupce. Junior David Mittelbach v hodu oštěpem sice přehodil padesátimetrovou hranic ale výkon 51,63 metru na postup do užšího finále nestačil a David skončil na jedenáctém místě. Nadějná vrhačka dorostenka Veronika Kalová potvrdila ve vrhu koulí stoupající výkonnost a za vrh dlouhý 12,36 metru brala dvanácté místo.

Vedro nedělního odpoledne nepřálo ani chodcům. Přesto si dorostenka Šárka Hněvkovská došla na trati 5000 metrů pro osobní rekord 35:36,04 a do cíle došla jako jedenáctá. V závěrečných štafetách na 4x400 metrů si berounské juniorky doběhly v čase 4:01,59s pro deváté místo.

Atletické ohlédnutí připravila Jitka Šafránková.