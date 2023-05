Úspěšný návrat do sezony Ladies European Tour prožily české golfistky. Jabra Ladies Open, které se hrálo ve Francii po více než měsíční turnajové přestávce, přineslo čtyřem ze šesti startujících Češek postup cutem do finále.

skončila Klára Davidson Spilková skončila na Jabra Ladies Open na děleném 17. místě. | Foto: Český golf

Po něm nejlépe skončila Klára Davidson Spilková, a sice v Top 20. Dělené 17. místo se skóre +1 (77-70-67) zároveň znamenalo její posun do první desítky průběžného pořadí Race to Costa del Sol, kde je po pěti turnajích devátá.

„Asi největší vliv na výsledek prvního kola mělo sedm týdnů bez soutěžního golfu. Zapracovala jsem na drajvech, které mi v úvodu nešly, a ve druhém kole to byla už jen jedna nepovedená rána z týčka a ve finále už žádná. Pak šlo jen o to, proměňovat putty na těžkých greenech,“ řekla Davidson Spilková.

Cutem v resortu Evian rovněž prošly a konečné minimální rozdíly mezi sebou měly Jana Melichová, která obsadila dělené 52. místo s +8 (75-73-73), Sára Kousková na 56. příčce s +9 (70-75-77) a Kristýna Napoleaová s +10 (77-70-76).

„Jsem moc ráda, že jsem si po delší době zahrála finálové kolo. Ještě zapracovat na puttování a budu zase připravena,“ komentovala turnaj Melichová, loňská vítězka Tipsport Czech Ladies Open. Cutem +6 neprošla o dvě rány Tereza Koželuhová (76-76) a o tři údery ani Tereza Melecká (78-73).

Na LET Access Series ve Švýcarsku skončila ze tří Češek nejvýš po dvou kolech na rány Kateřina Vlašínová, dělící se o 15. místo s +2 (74-72).

Na Jabra Ladies Open vyhrála svůj pátý turnaj LET a letos první loňská evropská jednička Linn Grant ze Švédska s 9 pod par (68-67-69), která se tak dostala na druhé místo pořadí Race to Costa del Sol, za Indku Aditi Ashok. O 4. místo se na na Evianu dělila mj. Švédka Johanna Gustavsson, která patří mezi přihlášené na Tipsport Czech Ladies Open do Berouna. Turnaj bude od 23. do 25. června hrát také Španělka Anna Pelaez, která se ve Francii dělila o 8. místo a která je v celkovém pořadí sezony třetí. Z Top 10 Race To Costa del Sol se chystají do Berouna také pátá v pořadí, Angličanka Lily May Humphries, stejně jako její krajanka, sedmá Alice Hewson, a samozřejmě rovněž Klára Davidson Spilková.

Ladies European Tour se nyní podívá do USA, kde se od pátku 19. května hraje třídenní Aramco Team Series ve West Palm Beach o 1 milion dolarů. Do akce jde tentokrát české kvarteto Davidson Spilková, Melichová, Kousková a Melecká, které se dostaly do prestižního turnaje přímo. Na pozici třetí náhradnice se koncem předturnajového týdne posunula Kristýna Napoleaová. Když se hrál turnaj série Aramco loni na podzim v New Yorku, byla u toho z Češek jako jediná Davidson Spilková.

Aramco Team Series ze hřiště Trump International bude po všechny tři dny vysílat v přímých přenosech O2 TV Sport. V pátek 19. května a v sobotu 20. května od 22:00 do 02:00 a finále v neděli 21. května od 19:00 do 23:00.

