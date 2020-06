Váš hokejbalový klub využívá hřiště v Berouně v Hlinkách. Trénujete po zrušení opatření už normálně?

Tréninky Keltů a Fretek se naplno rozjely už na začátku května, kdy se alespoň částečně uvolnila restriktivní opatření. Dokonce jsme tři týdny trénovali s některými dětmi dvoufázově, tedy i v dopoledních hodinách. Nyní, kdy se situace vrací k normálu, už trénujeme téměř jako před koronakrizí. O uplynulém víkendu dokonce proběhly první soutěžní zápasy v rámci narychlo sestavených krátkých regionálních soutěží.

Kromě Berouna je k dispozici i staré hřiště v Nižboru. Kdy se na něm vlastně poprvé hrál mistrovský hokejbal?

Nižbor vždy patřil k tradičním základnám hokejbalu. Hokejbal se zde organizovaně hrál už od sedmdesátých let, v roce 1988 zde vzniklo u sokolovny hřiště přímo na hokejbal a bylo jedno z prvních v tehdejším Československu. Bohužel po změně pravidel hokejbalu se stalo nevyhovujícím pro soutěže. Hokejbal se přesto v obci udržel i na přelomu tisíciletí, organizovala se Nižborská hokejbalová liga a menší turnaje. Tuto tradici dospělí hokejbalisté neopustili ani v uplynulém období a díky tomu mohl vzniknout velice slušně hrající tým dospělých Keltů v roce 2008 a vlastně solidní hráčský i trenérsko - funkcionářský základ Keltů.

Rozhodli jste se nižborský stánek zrekonstruovat. V jaké je to v současné době fázi?

Úmysl rekonstrukce v sobě nosíme pěknou řádku let. Nicméně naše snahy se začaly realizovat až v roce 2018, kdy se strhly původní mantinely, aby se mohl díky obci Nižbor obnovit asfaltový povrch. V roce 2019 se podařilo hřiště drobně doopravit, předpřipravit na nové mantinely dvě strany hřiště a ještě jsme díky jedné královédvorské firmě a městu Beroun dosáhli na výměnu halogenových lamp ze starých "pouličních". Před námi je finančně nejtěžší krok, který v podstatě nelze udělat svépomocí jako ty předchozí. Tím je nákup nových certifikovaných mantinelů, které jak věříme, vydrží minimálně dvacet dalších let.

Všiml jsem si, že probíhá hlasování o podobě mantinelů, proč se tak děje?

Ano, souvisí to s předchozí odpovědí. My (Kelti) jsme na začátku ledna po dohodě s obcí zaregistrovali veřejnou sbírku, abychom pomohli vybrat finanční prostředky na nákup nového mantinelového systému. Jenže pořizovací částka přesahuje šestsettisíc korun a sbírka, přestože je velmi úspěšná (aktuálně vybráno více než 75 tisíc korun), hledali jsme další zdroje a možnosti, které by nám pomohly.

Který projekt jste zvolili?

Jako zajímavý se ukázal Participativní rozpočet Středočeského kraje, který letos poprvé v rámci projektu "Můj kraj - Participativní rozpočet" organizuje krajský úřad. A tak sháníme hlasy na podporu našeho projektu mezi veřejností. V případě, že bychom získali kýžených čtyřisettisíc z kraje, je nákup mantinelů v podstatě reálný už ve druhé polovině letošního roku. Chybějící prostředky na nákup mantinelů bychom si v nejhorším případě vypůjčili. Věříme však, že sbírka ještě vypomůže, stejně jako je reálný příspěvek obce, které hřiště patří.

Kdy bude hřiště v Nižboru hotovo a změní se také zázemí?

Věříme, že hotovo bude na podzim, tak aby další ročník Nižborské hokejbalové ligy mohl proběhnout na novém hřišti. Vše k tomu směřujeme a přestože doba není úplně ideální, zdá se, že máme nakročeno správným směrem. Zázemí se zcela určitě měnit prozatím nebude. Respektive ono není co měnit, protože nižborské hřiště žádné zázemí nemá. Nicméně předloni obec Nižbor převzala do správy prostory přilehlého kempu i s budovami a zde můžeme, vždy po dohodě, využívat jídelnu jako šatnu či sociální zařízení.

Čekají vás po zrušení soutěží nějaké turnaje? A kdy začne nová sezona?

Nová hokejbalová sezona začne v září. Letošní ročník byl anulován, přesto jsme se zařadili mezi kluby, které minimálně do konce června sehrají napříč kategoriemi pohárové soutěže či přátelská utkání. Nic jsme nezabalili. Dokonce, na rozdíl od let minulých, budeme organizovat tréninky dětí i v červenci zřejmě formou minikempů. Kelti a Fretky do nové sezony rozhodně vyrazí minimálně stejně početně silní jako byli v sezoně anulované.