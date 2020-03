„Společné tréninky jsou do odvolání zastaveny a naši veslaři se mají doma v rámci možností připravovat jen sami. Ale máme i jednu radostnou zprávu: v seriálu závodů žactva Zimní Pohár 2019/2020, které jsou založeny na prověření kondiční přípravy a jízdě na veslařském trenažeru, zvítězil Matěj Smejkal mezi kluky v ročníku 2006,“ dodala Růžena Sehnoutková a dál odpovídala na dotazy Deníku.

Paní trenérko, jak COVID-19 ovlivnil dění ve vašem klubu?

Zásadně. Náš klub je, ostatně stejně jako veslařský sport, založený a postavený na širokém spolupracujícím kolektivu, který stejně tak jako v lodi musí spolupracovat i na břehu. Z toho vyplývá i příprava lodí a samotný trénink. Naši sportovci trénují společně, a to i běh, kondičku, a to hlavně na lodích. I skifaři jsou rádi, když jedou společně a mohou na "sebe" jet. Nejsme zvyklí osamoceně dlouhou dobu trénovat.

Kdy naposledy jste své svěřence viděla a jste s nimi nyní v nějakém kontaktu?

Poslední trénink byl ve středu 11. března. Pak jsme uvažovali o trénincích na vodě, s maximálním počtem do třiceti osob na loděnici. Ale pak byl vyhlášen zákaz, uzavření sportovišť i venkovních a nyní děti samy doma individuálně trénují. Věřím, že podle pokynů, které mají a hlavně, že uplatní vše, co jsme je naučili dosud. V kontaktu jsme přes email a naše webové stránky www.vesloberoun.cz.

Nyní se sportovní svět zastavil. Sledujete vy sama aktuální informace?

Sport ve světě i u nás se zastavil, ale čas běží a věřím, že zase budeme všichni spolu na loděnici a pojedeme na závody. Ty jsou zatím zrušeny do poloviny dubna. ČVS 6. dubna znovu bude informovat o změnách v termínové listině závodů. Takže uvidíme. Nejvíce nás všechny zajímá, zda bude olympiáda v Tokiu (pozn. chvilku po rozhovoru byla olympiáda odložena). Předpokládám, že bude. Asi je to správné a pro všechny férové. V této situaci se nemůžou sportovci ani připravovat, a to ještě jsou zrušeny i kvalifikace a dokvalifikace na OH.

Když se vrátíme k veslování, co myslíte, jaké závody asi budou zrušeny?

Zatím se jedná pro nás o jarní regaty, ale na mezinárodním poli jsou zrušeny světové poháry a dokvalifikace na OH. Uvidíme, jak Český veslařský svaz posune termínovou listinu a zda se pojedou kvalifikace na MČR a samotné MČR. A v jednání asi bude i termín Primátorských osmiveslic a další oblíbené závody jako Head of Prague aj. Vše se bude odvíjet od toho, jak bude postupovat nákaza koronavirem a podle toho se bude měnit i termínová listina.

Mají od vás veslaři nějaký individuální plán nebo jste to nechala pouze na nich?

Všichni se mají připravovat sami, v rámci možností svých rodin. Na našich webových stránkách jsme jim například "osvěžili" paměť aktuálním příkladem sestav cviků na posilování vlastní vahou (úsměv). Jsou na to zvyklí a nám nezbývá nic jiného než jim věřit, že to, co natrénovali a co už umí, teď sami zúročí v individuálním tréninku. A já jim věřím a těším se na ně. A to, jak se nyní opravdu připravují, si pak otestuji. A na to se zase, jak doufám, těší oni. Jsme sport, jehož hlavní náplní je sportovat v přírodě a společně v týmu, a to nám v této době moc chybí. Děkuji za všechny sportovce, že sport stále připomínáte a my všichni veslaři z Berouna držíme všem lidičkám palce a hodně odvahy a síly v boji s neviditelným soupeřem.