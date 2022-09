Právě v tomto raketovém čtyřboji se na konci srpna soutěžilo ve Vídni. A nešlo o žádný malý turnaj, ale přímo o mistrovství světa, na kterém sbírali úspěchy i Češi. Mladoboleslavský tenista Matěj Volf si domů odvezl například zlato v kategorii týmů U16 a také bronz v deblech U16. V obou kategoriích soutěžil spolu s Lukášem Dvořákem.

Úspěch je o to významnější, že Volf, který hraje tenis už dlouhých jedenáct let, naskočil do racketlonu teprve letos v březnu! „Já jsem racketlon znal, protože ho někteří známí, se kterými jsem hrál tenis, zkoušeli. Už nějakou dobu jsem tedy věděl, že to existuje. Matějovi jsem chtěl nabídnout nějakou změnu. Zkusil si racketlon a začalo ho to bavit,“ popisuje otec talentovaného sportovce Jan Volf.

Jeho syn v individuální soutěži doplatil právě na to, že racketlonu se věnuje teprve krátce. Nefiguruje proto na žádném žebříčku, a do prvního kola mu byl proto vylosován jeden z nejlepších hráčů na světě. Pokud by Matěj na žebříčcích figuroval, do začátku by pravděpodobně dostal snazšího soupeře a mohl by pomýšlet na větší úspěch i v této kategorii.

Sportovně založenou rodinu teď každopádně čeká rozhodování, jakou cestou se vydat dál. Mít jako primární sport tenis, nebo se přeorientovat na racketlon? „Ještě přes zimu chceme tenis trénovat nejvíc. Myslím ale, že po mistrovství světa prochází Matěj změnou a možná bude víc hráč racketlonu než tenisu. Je to akčnější a není to takový stereotyp. Proto myslím, že ho bude racketlon bavit víc,“ uvažuje Volf starší, který je na syna náležitě pyšný.

„Nastupuje proti hráčům, kteří to hrají třeba čtyři nebo pět let. On sám přitom hraje krátce. Až dva měsíce před mistrovstvím jsme přidali v tréninku. Jinak jsme ale trénovali každý sport kromě tenisu jen jednou týdně,“ popisuje přípravu před šampionátem.

Česká racketlonová reprezentace by do příštích let mohla mít ve Volfovi další želízko, díky kterému by mohla pomýšlet na ještě lepší výsledky. Už letos přitom přivezla z mistrovství úctyhodných sedmnáct medailí. Zatímco v juniorských kategoriích kraluje hlavně Rakousko, Velká Británie, Švýcarsko a Francie, mezi staršími si vedou velmi dobře i Indové.

Mezi nejužší racketlonovou špičku ale musíme počítat i Česko. Vedle dvojnásobné mistryně světa Zuzany Severinové za to vděčíme také Volfovi s kolegou Dvořákem. Teď může mladík z Dalovic pomoci i ke zpopularizování tohoto neobvyklého sportu.

