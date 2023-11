Děti z berounských škol se sotva stačily rozkoukat po zahájení školního roku a již od půlky října začaly na berounském zimním stadionu s výukou bruslení, které pro ně každoročně pořádá spolek Centrum zdravých dětí. Výuka pod názvem Pinguin (tučňák) je spolkem pořádána nepřetržitě od roku 1992, a za tu dobu prošly školou tisíce dětí z Berouna a okolí.

Není se co divit, když v několika dnech v týdnu přijíždí autobusem na zimní stadion pokaždé 120 až 145 dětí ze základních škol. "Výuka bruslení je u všech dětí velmi oblíbená, děti bruslí rády a musím říci, že za všechna léta je účast dětí stoprocentní. I když na školní tělocvik je vždy někdo ze třídy omluven, tak na bruslení tomu tak není. Je to zvláštní fenomén, ale je to tím, že děti milují pohyb i bruslení jako takové," myslí si Václav Roztočil z berounského klubu hokejových Lvic, které jsou tradičně instruktorkami školy bruslení stejně jako studující hokejisté.

Na snímcích ve fotogalerii jsou děti berounské II. základní školy, které letošní ročník Pinguinu zahajovaly. "Je i obdivuhodné, jak jsou všechny děti vybavené bruslemi a ochranou přilbou, což v minulosti nebylo zvykem. Jsou tak chráněny v případě pádu na led, který k tomu však patří a je dobré i naučit se takzvaně dobře padat. Je to i dobrý základ do života," usmívá se Václav Roztočil a děkuje rodičům, že účast svých dětí zvládají sami bez podpory institucí. "Za mne jsou to určitě dobře investované peníze," dodal Václav Roztočil.