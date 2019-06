„Je to pro mě speciální a těším se moc,“ řekl Šafarčík krátce poté, co pomohl v semifinále vyřadit Olomoucko. „Už semifinále pro mě bylo poprvé v kariéře a teď budu hrát o titul,“ radoval se bývalý hráč Kolína, USK Praha, Vyšehradu a Slezské Ostravy, který má zatím tituly jen z mládežnických kategorií.

Sám k postupu přispěl především v pondělním čtvrtém semifinále, kdy překvapivě nastoupil v základní sestavě a dobrým výkonem v obraně i útoku pomohl nastartovat tým k výhře 102:67.

Všechny tři předchozí zápasy přitom začalo výrazně lépe Olomoucko a Nymburk musel v závěru vynaložit na výhru hodně sil.

„Jsem rád, že to týmu pomohlo. Chytili jsme začátek, hned jsme je zlomili. Po těch prvních třech špatných startech jsme tohle potřebovali,“ řekl Šafarčík. „Šel jsem do toho s tím přinést na hřiště energii a mužstvo nakopnout, protože to nám první tři zápasy dělalo problémy. Chtěl jsem to oživit. Doufám, že jsem splnil to, co se od toho očekávalo,“ dodal rozehrávač, který po svém střídání na konci první čtvrtiny sklidil pochvalné gratulace od trenérů i spoluhráčů.

Nemyslí si, že ho trenér Oren Amiel zařadil do základní sestavy jen proto, aby mu dal dárek k narozeninám, které v den zápasu slavil. „Myslím si, že to dárek nebyl, že důvody byly jinačí, ale to je otázka na trenéra. Bylo to však příjemné, že to tak vyšlo. A to, že jsme postoupili, byl nejlepší dárek, jaký jsem mohl dostat,“ radoval se Šafarčík.

Tím, že dosud nikdy nehrál ani semifinále, v den narozenin měl dosud vždy už po sezoně. „Byly to první narozeniny, které jsem mohl oslavit zápasem. Rozhodně by mi ale nevadilo každý rok slavit narozeniny postupem do finále,“ usmíval se.

Ačkoli Nymburk vyhrál semifinále 4:0 na zápasy, podle Šafarčíka to neodpovídá tomu, jak kvalitním soupeřem Olomoucko bylo. „Série nebyla tak jednoznačná, jak to vypadá podle výsledku 4:0. Tři zápasy byly hodně vyrovnané a byl to pro nás super test před finále. Musíme dát kredit Olomoucku za celou sezonu i celou sérii,“ ocenil soupeře.

Nyní musí vyhlížet finálového soka, jelikož druhá série mezi Svitavami a Děčínem je vyrovnaná 2:2. „Favorita nemám. Pokud chceme titul, musíme porazit jednoho nebo druhého. Ať postoupí ten lepší a s tím si to pak my rozdáme,“ dodal Šafarčík.

DAVID ŠVÁB