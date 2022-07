„Takový sprint přes celé hřiště jsem dal úplně poprvé. Byla to zásluha spoluhráčů, nikdo se mě nedotkl. Myslel jsem, že to snad ani neuběhnu. Možná to byl ten rozdílový touchdown,“ popisoval Žouželka. „Nechali jsme se v první čtvrtině zahrabat do strašně velké díry. Vstup do zápasu se nám nepovedl,” litoval po zápase quarterback Gladiators Jan Dundáček.

Žouželka byl k nezastavení a v zápase si připsal 262 yardů a 2 touchdowny. Za svůj výkon si tak řekl o cenu pro nejužitečnějšího hráče finále. „V titul jsme doufali, ale MVP, to mě v životě nenapadlo,” radoval se po zápase Žouželka.

Favorité nezaváhali: Prague Lions se vrací do Czech Bowlu

Gladiators se po katastrofálním úvodu nevzdali, a to navzdory vyloučením dvou klíčových hráčů obrany. Legendární Dundáček zavelel ke zdramatizování zápasu dvěma touchdowny. Na rozdíl jednoho skóru pak Gladiators snížili 9 minut před koncem zápasu po passu Dundáčka na Renga.

Lions odmítli vyrovnání zápasu touchdownem quarterbacka Shazzona Mumphreyho. Gladiators se ještě nadechli k jednomu náporu, ze kterého pramenil touchdown Tomáše Hlacha 2 minuty před koncem zápasu. Další šanci na skórování už ale útok Gladiators nedostal a Lions tak slavili titul po výhře 35:29. „Doufám, že si oslavy nebudu pamatovat,“ dodal s úsměvem Žouželka.

Juránek po úspěchu v Itálii nastoupí v Anglii. Chce jet o další stupně vítězů