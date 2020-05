Jak v současné době funguje trénování na Štulovně?

Každý veslař se už nemohl dočkat, až sedne do lodi. Trénovat na Štulovně jsme začali po schválení provozu naší tělovýchovnou jednotou a po důkladné přípravě loděnice na dané hygienické nařízení v úterý 14. dubna, a to podle přesně daného rozvrhu hodin a minut a počtu osob. I přes povolení vlády, což znamenalo dvě osoby na lodi, jsme začali veslovat na jen skifech.

Kdo ze svěřenců dostal přednost v tréninku?

Byli to veslaři a veslařky starších kategorií. A postupně s uvolňováním opatření jsme zlepšovali systém a navyšovali počet skupin střídajících se dětí a mohli jsme přidat dvojskify. Nyní již jezdíme i na čtyřveslicích, ale osmu jsme zatím nevytáhli. Bylo to složité, ale musím moc pochválit naše sportovce. Všichni se perfektně a zodpovědně chovali, dodržovali to, co bylo nařízeno, časové rozvrhy a opravdu jsme neměli žádný problém s nouzovým provozem. Prostě se všichni těšili na vodu, chtěli jezdit, a tak se chovali na řece i na břehu zodpovědně.

V sobotu se konaly první veslařské závody. S čím jste byli nejvíce spokojeni?

Je to tak, hurá! Jel se distanční závod ve skifu o cenu J. Ondráka a ve dvojce bez kormidelníka o cenu M. Suchopára. Závod je na šest kilometrů s obrátkou a zúčastňují se ho hlavně pražské kluby. Letos se jel jako prověrka sil a připravenosti našich nejlepších veslařů z resortních středisek. Je vypsán pro juniory a seniory. Z našich se zúčastnili na skifech tři, kteří jsou prvním rokem v kategorii seniorů. Jsou to svěřenci Michala Vabrouška - Majda Kindlová, Tereza Lamprechtová a Michael Štorek. Pro mimopražské je to velmi složitý závod, který se jede při plném provozu a není vůbec jednoduché udržet optimální dráhu pro loď a orientaci na trati.

Pojďte ale už chválit…

Naši jeli podle mě dobře a nezklamali, ale nejlépe si vedla Majda Kindlová, která mezi ženskou elitou skončila na dvanáctém místě. Super výsledek. A k tomu máme ještě jednu velkou radost. Náš odchovanec a zároveň svěřenec Michala Vabrouška v Dukle ze skupiny "lehkáčů" Jan Cincibuch skončil hned za vítězným Ondrou Synkem, a to o pouhých osmnáct vteřin, což na šest kilometrů není mnoho. Honza porazil Jakuba Podrazila o necelé čtyři vteřiny. Potvrdil tím svoji výkonnost a neustálé zlepšování. Docela nás mrzelo, že se o tom vůbec v Brankách, bodech, vteřinách ani slůvkem nezmínili. (mračí se)

Český veslařský svaz vydal novou termínovou listinu. Už jste si udělali rozvrh, kdo kam vyrazí?

Svaz po dobu nouzového stavu postupně měnil termínovou listinu i podle FISA, jak se rušily i světové a evropské soutěže. Snad už se nyní mnoho měnit nebude. Jsou dány hlavní soutěže jak dospělých, tak i mládeže. Něco je úplně zrušeno a nějaké soutěže jsou posunuty. Ale pomalu se vše rozjíždí. Začne se regionálními závody pro menší počty závodníků. My také plánujeme nějaké klubové kontrolní závody, abychom naše veslaře prověřili a potěšili.

Které nadcházející závody považujete za nejdůležitější?

Pro nás jsou nejdůležitějšími závody Mistrovství oblasti Vltava, které je přesunuto na druhou polovinu srpna. Pak 107. Primátorky, které se uskuteční 18. až 20. září. A týden po Primátorkách to bude MČR žactva a seniorů, zatímco MČR dorostu a juniorů je přesunuto na začátek října. Samozřejmě, že již máme představu, jak to zvládnout. Takže letošní prázdniny budou ve znamení tréninkové píle a žádného lenošení. Ale děti se už moc těší na závody.

Nedávno oslavil narozeniny trenér Michal Vabroušek. Byl dort? A jak spolupráce s ním pokračuje?

Je to tak, Michal Vabroušek oslavil pětačtyřicáté narozeniny, malé půlkulaté jubileum. Popřáli jsme mu, ale dort tedy nebyl. Svěřenci mu však předali triko s podpisy našich trenérů a veslařů. A hlavně Cinci, Majda, Terka a Michal zajeli skvěle první letošní závod, což byl krásný dárek k narozeninám. Michal je veliká posila našeho týmu, pomáhá ve volném čase po svém programu reprezentačního trenéra v Dukle Praha a pracuje nejen s juniory a staršími, ale dává cenné rady všem.

Budete provádět nějaký nábor?

Nábor děláme v součinnosti s naší TJ Lokomotiva Beroun. Na nezájem si stěžovat nemůžeme, jsme rádi, že si děti k nám cestu najdou. Přijímáme jak malé sportovce, tak i starší. Veslování je super v tom, že mohou klidně přijít i starší, ve věku čtrnácti až patnácti let, a není problém začít. Důležité je, aby uměli plavat, chtěli makat, trénovat a nejenom se jen tak vozit.

„Veslování je krásný, klasický, tradiční, ale i těžký sport, takže kdo se nebojí dřiny, tak se musí nadchnout krásou jízdy po řece, a hlavně na naší Berounce, kde to máme nejraději.“



Růžena Sehnoutková