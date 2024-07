V posledním červnovém týdnu se v Bratislavě konalo Mistrovství Evropy juniorů. Do bojů se zapojili také čeští reprezentati Jakub Šindel, Marek Kuncl a dorostenka Bára Janotová, z tréninkové skupiny Michala Pfoffa.

Šindel závodil v kategorii K1 na 1000 metrů. V rozjížďce dojel na pátém a v semifinále na šestém místě, což pro něj znamenalo finále B. V tom předvedl velmi sympatický výkon, když o čtyři desetiny vteřiny zvítězil na prvním místě před závodníkem z Izraele a v celkovém součtu si z premiérového mistrovství Evropy odvezl celkové desáté místo.

Tímto výkonem se nominoval na mistrovství světa juniorů, které se uskutečnilo v bulharském Plovdivu od 18. do 21.7.2024. Šindel měl usednout do juniorského čtyřkajaku na 500 metrů, ale bohužel pro nemoc jednoho ze závodníků do závodu nenastoupil.

Čekal ale na něj ještě silně obsazený závod - K1 1000 metrů, kde se na start postavili závodníci ze 46 zemí. V rozjížďce skončil český zástupce druhý. V semifinále dlouho držel postupovou příčku do velkého finále, do poslední čtvrtiny závodu vstupoval na prvním místě, ale v samotném finiši měli tři závodníci více sil a Šindel tak ze čtvrtého místa postoupil do finále B. V tom skončil na pátém místě a z MSJ bere celkově 14. místo.

V neděli 21. července vyvrcholilo v bulharském Plovdivu pětidenní mistrovství světa juniorů, ve kterém se představili společně Jakub Šindel a Karolína Voříšková v juniorské mixované štafetě K1 5000 metrů. Dvojice úspěšně získala třetí místo za Španělskem a Švédskem a rozšířila tak českou medailovou sbírkou o bronzovou medaili. Zásluhou Jakuba a Karolíny putuje medaile z MSJ i na Berounku do rodného SKD Králův Dvůr pod vedením Mirka Kurťáka.