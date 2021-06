Hned k ránu se v Praze na loděnici VK Smíchov, kde mají berounští závodníci vždy zázemí, objevili trenéři a chvíli po nich i závodníci.

Po prvním berounském závodě už mohli slavit postup do nedělního finále.Juniorky Zuzka Matějková a Luba Forejtová si vyjely krásný postup do finále A.

O pár chvil později startovala další posádka – mladší žáci na dvojskifu Pavel Pavlásek s Lukášem Beranem. Ti se úžasným výkonem dostali do nedělního finále B,a to jeli své vůbec první závody a byli nejmladší posádkou klubu.

Zanedlouho se vypravila na svůj závod posádka starších žaček ve složení Maruška Trnková, Maruška Hlaváčková, Kačka Štajerová, Amy Moravčíková, na kormidle s Markétou Forejtovou. Ve své rozjížďce obsadila třetí místo a kvalifikovala se tak do finále A.

Na skifech si pro finále zajely třináctileté starší žačky. Finále A si vyjela Anna Čechová a ve stejné jízdě pro obrovský úspěch finále Bi Tereza Čedroňová.

Štěstí, které pak několika dívkám uteklo v dalších disciplínách, ovšem chytili starší žáci na skifech, v nichž byla první dvě místa vyhrazena pro finále A. Berounští Jakub Dušek a Šimon Hobza tam nikoho nepustili a ukázali všem, že Beroun má skvělé třináctileté skifaře.

Kdyby jen třináctileté. Takový Oliver Molčanyi, jako čtrnáctiletý, svou rozjížďkus přehledem vyhrál a dostal se tak do startovní listiny ve finále A. Tím však série postupů do A finále nekončila, přidali se i další.Na titul mistra nebo mistryně si sice v dalším programu nikdo nesáhl, ale mnozí to měli těsné. Šest posádek zabojovalo a získalo stříbrnou medaili. To je obrovský úspěch. V disciplíně skif žáků čtrnáctiletých stříbro cinklo Oliveru Molčanyimu.

Mladší žačky na párovce ho v tom nenechaly dlouho samotného. Viktorie Kocourková, Lucie Domanská, Veronia Kučerová, Áďa Kučerová a na kormidle Zuzana Vabroušková dojely do cíle jako druhé a přivezly si zasloužené stříbrné medaile. Přitom jely svůj první závod.

Na další stejně úspěšné párovce byli mladší žáci a to Lukáš Beran, Jakub Havlíček, Sabastian Vilgus, Ondřej Sejpka s kormidelnicí Magdlenou Kindlovou. Stříbro domů z dvojskifu třináctiletých starších žáků vezou Jakub Dušek s Šimonem Hobzou. Krásné stříbro si nenechali ujít ani o rok starší Přemysl Prášek s Oliverem Molčanyim, kteří předvedli úžasný výkon. Další a poslední veslař se stříbrem byl náš Matěj Smejkal, který se zde neztratil ani mezi o rok staršími dorostenci a na skifu si dojel pro druhé místo.

Ani bronzové medaile nechyběly. Jednou z těchto „krásek“ se může pyšnit Jakub Dušek, který mezi svými vrstevníky dojel na skifu třetí. Další medaile za třetí místo domů vezou starší žačky na dvojskifu – Kateřina Štajerová a Anna Čechová.

Jako poslední bronz získala Maki Forejtová na skifu dorostenek. Finále A jela spolus Aničkou Pavláskovou, která dojela na šestém místě.

Na těchto závodech byl veslařský klub TJ Lokomotiva Beroun i po dlouhé pauze vidět. Nemyslíme tím jen výsledky, ale i to, že berounskou partu jen tak něco nerozdělí. Aby jel na závody někdo jen tak fandit a pomoci ostatním, to se jen tak nevidí. Je úžasné říci o 49 mládežnících, sedmi dospělých závodnících a dalších čtyřech trenérech, že jsou jedna parta.