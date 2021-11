Do Zlína přijeli reprezentovat Lokomotivu Jan Valečka, Lukáš Uxa a Dominik Plhal. Nejvíce se dařilo Janu Valečkovi, který se na stupně vítězů postavil celkem dvakrát. Pro zlato si doplaval na 200 metrů motýlek a stříbro vybojoval na 100 metrů motýlek (11.400PZ, 26.50K, 22.200K, 16.50M,30.100K). Honza je tahounem týmu, motivuje kluky k lepším výkonům. Třikrát překonal své maximum, na 200 motýl o téměř 3 vteřiny! Nedal konkurenci šanci a zvítězil stylem start – cíl. Sto metrů motýl dopoledne v rozplavbách překonal o necelou vteřinu a postoupil ze 3 místa do finále A, kde se musel sklonit pouze před reprezentantem Janem Čejkou a skončil druhý v dalším osobáku 56.84. TUo je zároveň nová rekord oddílu.

Celkem třikrát se probojoval do finále Lukáš Uxfa a z toho dvakrát nakoukl do velmi ceněné TOP 10, když se probojoval do finále A na 100 metrů znak a na 100 metrů prsa se dostal do finále B ( 6.100Z, 10.100 P, 11.200M, 18.200P,22.50P,22.400PZ,43.50M,21.50Z,).

Dalším berounským závodníkem byl Dominik Plhal, který výborně bavil tým a dvakrát překonal svůj "osobák" (50prsa o 2vteřiny, 200motýl o 1,5vteřiny). Do každého závodu šel s tím, že ho jde vyhrát, i když plaval ve druhé rozplavbě ( 30.200M, 31.50K.,33.200K,37.50P,36.100M.41.50M ).

Kluci podali skvělé výkony a zase se posunuli o krok dál. Nyní bude příprava směřovat již k posledním závodům tohoto roku a to k vrcholu zimní sezóny, jímž je Zimní mistrovství České Republiky. Bude se konat od 16. do 19. prosince v Plzni, s vedení klubu v něm přeje závodníkům mnoho úspěchů.

1. místo - Jan ValečkaZdroj: LoBe