V kategorii Horská kola 15-39 let si pro první místo dojel Filip Ptáčník. Na druhém místě přijel Jakub Želina a pro bronzovou placku si přijel Radek Procházka. V kategorii 40-59 let první místo obsadil Antonín Klika, na druhém stříbrném stupínku přijel Jiří Vodička a třetí byl v cíli domácí závodník Jiří Krňák. Velice příjemná byla i účast dvou závodníků v kategorii horská kola 60 a více, kde vítězem se stal Milan Špicar a na druhém místě si pro bronz přijel Jaroslav Jirásek.

Běžeckou část nejprve odstartoval hlavní závod na 5,5 kilometrů, kterého se zúčastnilo 70 běžců a běžkyň. Poté co se dospělí vydali na trať, patřily vytyčené tratě dětským závodníkům, kterých v letošním roce za velice příjemného počasí přišlo 77.

V hlavním závodě dospělých si medailové pozice mezi sebou v jednotlivých kategoriích rozdali: ženy 15-39 let: 1. místo Johanka Šafránková, 2. místo Anna Perglerová a 3. místo Eliška Krausová. Ženy 40-49 let: 1. místo Ivana Medová, 2. místo Petra Stíbalová a 3. místo Ivana Rosolová. Ženy 50 a více: 1.místo Zlata Lukášková, 2. místo Dana Svobodová a 3. místo Soňa Rybáčková.

Muži doběhli v tomto pořadí, dle jednotlivých kategorií: Muži 15-39 let: 1. místo Vojtěch Dryák, 2. místo Miloš Kořínek a 3. místo Matěj Čaštěvoj. Muži 40-59 let: 1. místo Jiří Rosol, 2. místo Martin Votava a 3. místo Dušan Matějka. Muži 60-69 let: 1. místo Otakar Wainer, 2. místo Josef Průša. Muži 70 a více 1. místo Jan Svoboda, 2. místo Antonín Ježek a 3. místo Antonín Čapek.