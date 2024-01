Talentovaný kanoista Jakub Šindel změnil klub. Ze Sokola Králův Dvůr, kde vyrůstal pod vedením Miroslava Kurťáka, přešel do Sport Zbraslav, ve kterém trénuje ve skupině vedené Michalem Pfoffem. Stále se přesto rád vrací domů. Kondičně trénuje na Berounce, je k zastižení v bazénu v Berouně anebo posilovně v Edenu.

Jakub Šindel, talentovaný berounský veslař, má za sebou další úspěšný rok. | Foto: se svolením rodiny Jakuba Šindela

Šindel má za sebou další povedený rok. Ve všech pěti hlavních závodech Českého poháru se mezi dorostenci vždy umístil na stupních vítězů a pouze jedinkrát bral nepopulární „brambory“ tedy 4. místo.

Na třetím Poháru ČR se pokusil porovnat síly s o dva roky staršími soupeři z řad juniorů, kde rovněž potvrdil svoje kvality. Ač mu z tohoto klání „necinkla“ medaile, tak skončil na hezkém osmém místě a nechal za sebou mnoho starších a zkušenějších závodníků.

Závody v rychlostní kanoistice zahrnují starty počínaje krátkými tratěmi 200 a 500 metrů přes 1000 a 2000 metrů až po dlouhé tratě 4 nebo 5 kilometrů. Závodníci potřebují vše od výbušné síly až po vytrvalostní rozložení sil a taktiky. V rámci prodlouženého víkendu musí Šindel i ostatní borci během prodlouženého víkendu absolvovat neuvěřitelných 17 hodně náročných jízd, pokud se chce probít až do finále.

Jakubu Šindelovi se to dařilo a díky svým celoročním výsledkům se stal vítězem a úspěšným obhájcem Českého poháru 2023 v kategorii dorostenci.

Počátkem září se v polské Poznani konaly mezinárodní závody Olympijských nadějí 2023. Letos se jich zúčastnila přibližně tisícovka závodníků ze 42 zemí světa. Startoval zde také Jakub Šindel a rozhodně se neztratil. Opětovně potvrdil, že zaslouženě patří mezi světovou desítku s těmito výsledky, když na svém kajaku dovesloval na kilometru pátý a na pětistovce sedmý.

Letos vůbec poprvé se Jakub Šindel zúčastnil 22. mezinárodního ročníku Krumlovského vodáckého maratónu z Vyššího Brodu až do Českého Krumlova. Závod je zařazen do světové série maratonů. Na Vltavě soupeří závodníci na kajacích, kánoích, ale i na raftech a paddleboardech. Na Vltavě překonávají vzdálenost 36 kilometrů s devíti jezy. Jakub skončil v cíli za 2 hodiny 26 minut a 10 vteřin v kategorii juniorů pátý.

Závodní sezóna sice již skončila, ale již se pomalu a jistě rozjíždí kolotoč plánování a příprav na tu nadcházející. Po úspěšných testech do Sportovního centra mládeže, pravidelných trénincích na vodě nebo trenažéru, posilování, běhání a plavání absolvoval Šindel už soustředění s reprezentačním družstvem juniorů v italském Livignu na běžkách. Společně se svým oddílem se připravuje na další zimní soustředění v Krkonoších a na začátku jara už opět do tepla na vodu na Lago di Pussiano v Itálii.

A co popřejeme Jakubu Šindelovi do nové sezony? Samozřejmě kromě zdraví hodně úspěchů poprvé mezi juniory, a to nejen na domácích závodech, ale bude-li se dařit a nominuje se, tak také na prvních reprezentačních mistrovstvích Evropy a světa. K tomu vede ještě dlouhá cesta plná píle, příprav a odhodlání. Takže hodně štěstí…