Unie šipkových organizací informovala o dohrání všech týmových šipkových soutěží bez jakéhokoli krácení. Posléze uvedla, že vše je na krajích, což by ve středních Čechách nemělo narazit na nějakou potíž.

Je to pro vás dobrá informace?

Za možnost dohrání jsem moc rád, je dobré, že se nebude nic kontumovat a rušit. Jsem velmi rád za kompletní dohrání i v případě protažení sezony do prázdnin. Jediné, v co doufám, že to opět nezastaví další Covidová vlna.

Jak si vůbec vede váš tým Sklípkani Praskolesy po několika odehraných kolech soutěže a kde byste chtěli skončit?

Zatím jsme odehráli čtyři kola a jsme prozatím na sedmém místě v druhé lize. Osobně by se mi líbilo umístění v TOP 5 v lize. Uvidíme, jak se nám bude do konce sezony dařit.

Měli jste možnost nějak trénovat nebo to šlo jen doma?

Situace byla taková, že se skoro nikam nemohlo. Trénoval jsem pouze doma a jen občas. Více jsem se věnoval jiným zájmům.

Nedávno zaujal účastí na šipkařském Grand slamu český mladík Adam Gawlas. Sledoval jste jeho počínání v televizi?

Přiznám se, že nesledoval, ale jakýkoliv úspěch českého hráče je skvělý.

Dají se okoukat z přenosů ze špičkových klání nějaké návyky nebo techniky?

Techniky se určitě okoukat dají, dají se okoukat i možnosti zavírání a případné lepší možnosti na zavření. Jen já mám svoji hlavu a hraju podle sebe.

Těšíte se na restart soutěží a setkání se šipkařskými přáteli a fanoušky?

Na spuštění se těším, přece jen šipkaři jsou skvělá parta a po téhle asociální karanténní době je všechny velmi rád uvidím.