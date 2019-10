Letošní sezona se družstvům oddílu atletiky Lokomotivy Beroun náramně daří. Družstvo mužů se ve druhé lize, kam letos po dlouhé době postoupilo, pevně zakotvilo a navíc začíná pošilhávat i po lize první. Družstvo žen předvedlo v první lize parádní výkony a v konečné tabulce soutěže skončilo na neuvěřitelném druhém místě. V boji o baráž porazily berounské tygřice favorizovaný tým AC Sparta Praha a poprvé v historii se tak dostaly do bojů o extraligu. Děvčata v baráži obsadila krásné páté místo.

Skvělou sezonu mají za sebou atletky Lokomotivy Beroun v juniorské kategorii. | Foto: Martina Voříšková

Také týmu juniorek se letos až nečekaně daří. Po senzačním loňském třetím místě na MČR družstev se v letošním roce čekal pokles výkonnosti spojený s odchodem řady závodnic do vyšší věkové kategorie. Ale děvčata to nevzdala. S přehledem zvítězila v krajském přeboru a prosadila se i na Mistrovství Čech, kde v urputném souboji s týmy Škoda Plzeň a AC Pardubice vyválčila třetí místo a na krku jim zacinkaly bronzové medaile. Navíc se dívky tímto umístěním kvalifikovaly do republikového finále v Plzni, kde finálovou osmičku vytvoří pět nejlepších českých družstev doplněných o tři nejlepší týmy z Moravy.