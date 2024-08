Ačkoliv Macháč porazil Zvereva ve smíšené čtyřhře, tak ve dvouhře se role otočili. Favorizovaný Němec měl sice vlažnější start, když si hned na úvod zápasu prohrál servis, pak se ale rozjel ke skvělému výkonu a zejména na podání dopřál 23letému Čechovi minimum šancí. Berounský tenista ale odehrál zápas se ctí, i když nakonec prohrál po boji 0:2 na sety – 3:6 a 5:7.

Macháč si ale spravil chuť ve čtyřhrách. Nejprve s Pavláskem vyřadil ve třech setech v osmifinále Chilany Alejandra Tabila a Nicolase Jarryho, ve středu si následně poradili s nasazenými dvojkami z Německa Krawietzem a Puetzem. S nimi opět prohráli úvodní set, pak ale Češi předvedl famózní představení a soupeře doslova smetli z kurtu a zvítězili 2:1.

„Super tie-break je celkem dlouhý, takže tam není úplně prostor. I když vedeme 4:2, tak najednou to může být 4:6. Myslím si, že jdeme míček po míčku a držíme taktiku, která pak funguje. Většinou jsme vyhráli druhý set, tak pak na to navazujeme. Soupeř je pak trošku zlomený, protože se pak snaží, ale my jsme pak rozjetí výborně. Doufejme, že v tom budeme pokračovat,“ uvedl Macháč po vítězném čtvrtfinále pro Českou televizi.

Machačův nabitý program poté pokračoval ve večerních hodinách, kdy po boku Kateřiny Siniakové nastoupil do čtvrfinále mixu. Proti japonskému páru Nišikori, Šibahara ale byli favorité a i přes menší komplikace v první sadě nakonec vyhráli 2:0, když skončili ve 22:45. I v této soutěži čeká rodáka z Berouna boj o medaile.

„Hlásil jsem před zápasem, že jsem promeškal večerníčka, takže jsem naštvaný. Tyhle zápasy jsou vždy náročné. Odpoledne jsme hráli v brutálním vedru, teď ve tmě. Podmínky byly jiné. Hráli jsme proti skvělému šampionovi Nišikorimu. Je to úplně jiná disciplína, ale jsem rád, že jsme to zvládli. Zápas byl na houpačce, ale dobře jsme zvládli těžké momenty a vrátili se zpět do zápasu, za což jsem rád.

Macháče tak čekají ve čtvrtek dva semifinálové duely. Nejprve po boku Pavláska odpoledne a poté opět večer i se Siniakovou. „Jsem rád, že jsme porazili takhle skvělé páry na tomto turnaji. Doufáme, že budeme pokračovat co nejdál. Budeme bojovat o každý míč. Teď už je to hrozně důležité, ale budeme hrát stejně a uvidíme, jestli to bude stačit,“ uvedl berounský rodák,

Macháč s Pavláskem se mohou stát ve čtyřhře prvními českými mužskými medailisty z olympijských her. Dosud uspěli pod pěti kruhy jen v roce 1988 Miloslav Mečíř s Milanem Šrejberem, kteří za Československo získali bronz v Soulu.