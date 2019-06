Slaný - Basketbalový klub Slaný uspořádal v sobotu 18. května ve sportovní hale VSH 1. ročník turnaje mladších žákyňv minibasketbalu pod názvem SLÁNSKÝ POHÁR.

Minibasket ve Slaném se povedl. Tady jsou domácí hráčky | Foto: BK Slaný

Turnaje se zúčastnila čtyři družstva děvčat do dvanácti let, včetně partnerského družstva Slaného z polské Jelenie Gory. Je velká škoda, že svoji účast na poslední chvíli zrušil pražský tým Slovanka Basket.



Všechny hráčky předváděly před krásně zaplněnou sportovní halou nadšený energický minibasketbal s množstvím výborných individuálních výkonů. Holčiny ze Slaného vstoupily do turnaje s velkou chutí a rozběhaly a rozstřílely své polské kamarádky o 18 bodů! Druhý zápas s fyzicky vyspělejšími hráčkami z Berouna byl nad slánské síly, přesto holky bojovaly a vysloužily si potlesk fanoušků.



Tým Berouna byl suverénem turnaje a o konečné druhé místo se v přímém souboji v okresním derby utkaly BC Slaný a BK Kladno. Závěrečný zápas turnaje byl také jeho ozdobou! A malým slánským baskeťačkám se podařilo poprvé své kladenské soupeřky porazit! Následovala velká nespoutaná radost a oslavné vítězné kolečko, spolu se všemi svými soupeřkami, což bylo tím nejkrásnějším zakončení turnaje.



Medaile a krásné trofeje všem hráčkám a družstvům předal starosta města Slaný Martin Hrabánek a předseda BC Slaný Rostislav Nič.



Organizátoři turnaje děkují za podporu všem sponzorům, městu Slaný a také rodičům děvčat, kteří se postarali o perfektní zajištění turnaje (úžasné občerstvení, diplomy, trofeje, dárky).



Turnaj se líbil a už se všichni těší na příští rok na další ročník.



Výsledky:

Sokol Kladno – BK Beroun 40:54

BC Slaný – Jelenia Góra 55:38

Sokol Kladno – Jelenia Góra 57:30

BC Slaný – BK Beroun 44:79

Jelenia Góra – BK Beroun 31:64

BC Slaný – Sokol Kladno 59:49