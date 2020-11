„Zápas byl od začátku náročný. Lukáš výborně servíroval, získával hodně bodů z prvního podání. Tiebreak jsem odehrál skvěle, za stavu 5:5 jsem měl štěstí, zahrál jsem prasátko. Ve druhém setu jsem prakticky neudělal chybu,“ uvedl pro média Tomáš Macháč.

Ve finále nastoupil v neděli proti Maximilianu Martererovi z Německa. „Předvádím skvělý tenis, fyzicky jsem na tom výborně. Na finále se moc těším, bude to těžké,“ řekl před soubojem o prvenství český reprezentant. Jenže po vyrovnaném duelu Macháč prohrál 7:6, 2:6 a 5:7. Bylo to drama až do samého závěru, za stavu 5:5 ve třetí sadě ale dvacetiletý Čech ztratil podání a Marterer toho využil.

Tomáše Macháče může sice prohrané finále mrzet, ale v pondělním žebříčkovém vydání ATP bude poprvé ve druhé světové stovce, konkrétně na 197. příčce. Jen tak dál!

Peugeot Slovak Open, Bratislava (muži, dotace 44 820 EUR, hala – tvrdý povrch):

Semifinále dvouhry: Lukáš Klein (Slovensko) – Tomáš Macháč (ČR) 6:7(5), 2:6.

Finále dvouhry: Tomáš Macháč (ČR) – Maximilian Marterer (Německo) 7:6(3), 2:6, 5:7.