Florbalisté Berouna si v příští sezoně zahrají vyšší soutěž. Na závěr sezony udělali poslední krok, který bývá nejtěžší a vysloužili si posun ze soutěže do přeboru mužů. Parádní tečku za sezonou udělali také dorostenci, kteří nasázeli rezervě pražských Bohemians hned sedm branek.

Mužský tým v Králově Dvoře nastoupil v přímém souboji s mužstvem FKMP Praha o druhé místo v tabulce a případnou možnost zajistit si jednu z postupových příček. V tvrdém utkání plném nesportovních zákroků soupeře šel edenský tým do pohodlného vedení již v první třetině, ale soupeř z ojedinělých protiútoků dokázal dvakrát kontrovat. Nakonec zvítězila větší herní kvalita Edenu, na kterou pražské mužstvo za celý zápas nedokázalo najít optimální recept.

Regionální derby přineslo kvalitní florbalové utkání, které v závěru dokázal zlomit tým Hořovic opět posílený hráči prvního mužstva. Hořovičtí se ujali rychlého vedení a ovládli první třetinu, Eden naopak kontroval výborným výkonem v třetině druhé. Třetí třetinu rozhodly perfektní střely obránců, z nichž bohužel o jednu víc vstřelil soupeř. Perfektní sólo obránce Hrubeše přes polovinu hřiště gólově zakončilo sezónu, v níž mužstvo Edenu splnilo cíl a uhrálo druhou postupovou příčku v soutěži.

SPORT EDEN BEROUN – FKMP PRAHA 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)

Branky Edenu: Vích (Pfeiffer), Staniek (Leipert), Vích (Krupička), Leipert (Vích), Krupička (Leipert)

SPORT EDEN BEROUN – FBC RED DRAGONS HOŘOVICE B 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)

Branky Edenu: Veselý (Leipert), Leipert (Vích), HrubešV posledních zápasech ligové sezóny přivítali dorostenci na domácím hřišti vedoucí tým soutěže Floorball Club Falcon a sousední celek tabulky FBŠ Bohemians B. Muži vyzvali v Králově Dvoře celek FKMP Praha v přímém souboji o postupové druhé místo v soutěži, poté je čekalo regionální derby.

Dorostenci nastoupili k závěrečným zápasům sezóny již bez naděje na účast ve vyřazovacích bojích, ale s chutí zakončit sezónu vítězstvím na domácím hřišti. První celek tabulky však již od začátku utkání dokazoval, proč je jednoznačným lídrem letošního ročníku soutěže a mařil veškeré naděje na úspěch. Po jednoznačné první třetině Eden postupně vyrovnával hru, ale nakonec veškerá snaha vyústila pouze v čestný úspěch Jelínka v závěrečné třetině.

Co se nezdařilo v prvním utkání, to si edenští hráči do sytosti vynahradili v zápase druhém. Dvě třetiny se tým Bohemians snažil urputností a nasazením udržet v utkání, ale ve třetí třetině přišla gólová smršť domácích a zápas se končil za potlesku tribun takřka v exhibiční atmosféře. Brankář Bukáček udržel třetí čisté konto v sezóně a dorostenecký tým v posledním utkání zaznamenal nejlepší výsledek v tomto ročníku.

SPORT EDEN BEROUN – FLOORBALL CLUB FALCON 1:7 PN (0:5, 0:2, 1:0)

Branky Edenu: Jelínek (Frank)

SPORT EDEN BEROUN – FBŠ BOHEMIANS B 7:0 (1:0, 1:0, 5:0)

Branky Edenu: Lejtnar (Pinkas), Frank (Lejtnar), Babka (Baxa), Pinkas (Baxa), Frank, Baxa (Frank), Souček (Babka)