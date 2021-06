„Po čtyřech úžasných letech v Nymburce mě moc těší, že se mohu stát hlavním trenérem. Beru to jako pokračování skvělé práce, kterou v klubu odvedl můj přítel Oren Amiel. Obzvláště poslední dvě sezony byly velmi úspěšné, což mi dává optimismus pro nadcházející sezony, ale je to pro mě také závazek pokračovat v této dobré práci,“ řekl Sekulič.

Rodák z Lublaně přišel do Nymburka v říjnu 2017, kdy si ho vybral Amiel za svého asistenta. S trénováním začal už ve dvaceti letech a vedl jako hlavní trenér už několik celků ve Slovinsku v čele s Krkou Novo Mesto, s níž v roce 2012 vyhrál ligu i Superpohár. Od roku 2016 byl asistentem i slovinské reprezentace, s níž vyhrál i mistrovství Evropy 2017. Loni pak byl povýšen do role hlavního trenéra národního týmu, kde vede i celosvětovou hvězdu Luku Dončiče, a stejné povýšení ho nyní čeká i v Nymburce.

Klub tak vsadil na dobrou zkušenost s tím, že tým přebírají po trenérech jejich asistenti. Také Ronen Ginzburg a Oren Amiel v minulosti působili u týmu jako asistenti, než se stali hlavními kouči.

„Nechceme přivádět někoho zcela neznalého našeho prostředí. V minulosti se nám vždy osvědčila ta návaznost, kdy se asistenti posouvali na pozice hlavních trenérů. Proto byl Saša Sekulič naše první volba a jsme rádi, že i on se rozhodl s námi další dvě sezony pokračovat,“ řekl výkonný ředitel klubu Ondřej Šimeček.

„Známe jeho kvality nejen basketbalové, ale i lidské a to byl pro nás rozhodující faktor. Je opravdu kapacitou ve svém oboru, o čemž svědčí i to, že mu byl svěřen i slovinský národní tým. A to není trenérský post, který by bylo snadné získat,“ dodal Šimeček.

Vzhledem k Sekuličově vytížení u národního týmu bude o to důležitější, aby si k sobě našel vhodného asistenta, což je plně v kompetenci nového hlavního kouče.

V realizačním týmu však zůstává kondiční trenér Reimaris, který v týmu působí už od roku 2013. Klub s ním uzavřel novou roční smlouvu. „Jeho metody se osvědčily, a proto jsme rádi, že se podařilo kontrakt o další rok prodloužit a zůstává v našem trenérském štábu,“ dodal Šimeček.

David Šváb