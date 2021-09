Závodilo se na trati 500 m a tak vše bylo velmi rychlé. "Starty následovaly po 6 minutách, a tak nejen v samotných závodech to byl sprint, ale i v loděnicích. Přesedání, příprava lodí a vesel," líčila trenérka Růžena Sehnoutková

V sobotu 11. září se na břehu Vltavy sešli veslaři z pěti pražských klubů VK Smíchov, ČVK, Blesk, Bohemians, Slavia a Třeboně, Tábora, Mělníku a Berouna, aby zahájili podzimní část závodní sezony 2020/2021. Počasí bylo velmi příjemné, skoro nefoukalo a nálada všech byla bojovná. Veslařský klub Loko Beroun přijel do Przahy z 37 mladými borci a třemi veterány. Z vypsaných 28 disciplín závodili v 18 disciplínách a jeli celkem 32 startů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.