S bývalým basketbalovým reprezentantem jsme často osobně rozebírali různé sportovní události a přitom vzpomínali na jeho kariéru. Luděk Heinz vyprávěl hlavně o veselých zážitcích a že jich bylo dost. Vždyť jeho otec pomáhal v Žebráku zakládat kopanou, takže Luděk se osobně znal i s Oldřichem Nejedlým.

Vystudoval FTVS, hrál basketbal, v němž to dotáhl až do reprezentačního týmu. Pracoval například ve vedení rakovnického sportu, ligu si zahrál do ÚDA Praha, Slavii Praha a Kladno, těsně mu unikla nominace na světový šampionát v šedesátých letech. Jako trenér se podíval i do arabských zemích, ve svých sedmdesáti ještě jako hrající kouč válel basketbal za Hořovice.

Jeho vzpomínky mně i jeho příbuzným a kamarádům budou hodně scházet.

Jan Bežó, sportovní redaktor Deníku