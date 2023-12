Listopadový a částečně prosincový zápasový program nebyl překvapivě v porovnání s předešlými měsíci volnější. To pocítilo především keltské Béčko, které sehrálo hned pět zápasů včetně třaskavý souboje s Mašinami, lídrem Kladenské ligy, který se navíc díky sněhové nadílce proměnil v poctivý Winter Classic. Ne všechny hokejbalisty ale sníh potěšil – například mladší žáky připravil o kvalifikaci ve Svítkově a na další utkání si tak budou muset počkat až do jara.

Béčko Keltů drží po podzimní části Kladenské ligy druhé místo. | Foto: Kelti 2008

Rozjetý B-tým zastavily Mašiny z Kladna

Na začátek listopadu zvítězil B-tým na domácí ploše potřetí v řadě, když si v dohrávce z konce září bez problémů poradili se Cvrčovicemi. Vysoký výsledek 7:0, na němž se podílely všechny tři lajny, zároveň skvělými zákroky podpořil Makovský, který zakončil utkání s čistým kontem, a to poprvé v sezoně.

Následoval prestižní zápas proti Beer Stars, s nimiž B-tým v květnu vypadl v semifinále Kladenské hokejbalové ligy. Ten byl nejen soubojem o posun v tabulce, ale i prověrkou lepšících se herních výkonů. Úvodní minuty patřily Keltům, kteří soupeře tlačili, avšak branku se jim z tlaku vytěžit nepodařilo. To se naopak jako prvním povedlo Beerům, kteří ve druhé třetině rozpoutali mezi 20. a 24. minutou gólovou přestřelku – ta nakonec skončila vyrovnaně a rozhodnout tak mělo poslední dějství, v němž zápas na stranu Keltů převážila definitivně až rodinná souhra Černých pět minut před koncem.

Hezké momenty Leiperta, Eden i díky nim zvládl derby. Útok na druhý flek nevyšel

Vítěznou šňůru Kelti natáhli i v duelu s kročehlavským Falconem, který do Berouna dorazil v osekané sestavě. To však během prvních 20 minut hry nebylo téměř znát, když byl stav až do času 23:42 vyrovnaný. Poté ale už začaly soupeřům pomalu docházet síly a Kelti konečně seřídili mířidla, takže začali z vysokého počtu střel těžit i potřebné branky. Z celkových 67 pokusů nakonec síť za zády gólmana Dandy rozvířilo devět.

Na závěr podzimní části nečekalo Kelty nic lehkého – uzavřít ji totiž měl zmiňovaný šlágr kola proti vedoucím Mašinám. Před ním je ale ještě čekal duel s Amálkou, posledním týmem tabulky, který se tak jevil jako dobrá příležitost k tomu, jak si zvednout sebevědomí před zmíněným vrcholem podzimu. To však zkraje nevypadalo, že se povede – soupeři bojovali a nedali Béčku nic zadarmo. Tomu navíc prvních deset minut trvalo, než našlo optimální herní rytmus. V čase 9:29 se ale prosadil Jan Häusler, dodal tak týmu klid a zároveň odstartoval kanonádu, která se zastavila až na čísle 11.

O první adventní neděli pak už na řadu přišla dlouho očekávaná bitva s Mašinami, jejímž vítězem se nakonec stal kladenský celek, který zvládl napínavou koncovku celého utkání. Kelti totiž necelých pět a půl minuty před koncem dokázali senzačně stáhnout tříbrankové manko, s nímž vstupovali do závěrečné třetiny a celý zápas tak zdramatizovat. Mašiny ale velmi rychle odpověděly svým šestým gólem, o nějž se konkrétně postaral Radek Šíma, který tak navíc završil hattrick. Kladenští si v samotném závěru ještě vítězství pojistili další brankou a soutěži tak vévodí s už osmibodovým náskokem.

Ze severu Čech si mladší žáci A dovezli jen jednu výhru

Po „jednodušších“ soupeřích čekaly v Mostě na áčko mladších žáků těžší zápasy, což se také potvrdilo. V prvním utkání s domácím týmem si Kelti dokázali vytvořit šance, dokázali však proměnit pouze jednu z nich. Most si vedl v útočné činnosti o poznání lépe a v každé třetině zvýšil skóre po dvou brankách. Druhý zápas s Rebelem se nesl v podobném duchu, zkušenější tým pořádně potrápil výrazně mladší sestavu Keltů, která desetkrát inkasovala.

Zimní královnou je Koníčková, kamarádka Boubínová jí ale jednou zdolala

V polovině listopadu je čekala další dlouhá cesta, tentokrát do Děčína, kde měli na rozdíl od začátku měsíce na plánu dva zápasy s výkonnostně vyrovnanými týmy. První utkání vypadalo po první třetině pro Kelty nadějně, do té druhé šli totiž s dvoubrankovým vedením. O to však v rozsahu dvou minut přišli a do třetí části vstoupili naopak s gólovou ztrátou, kterou

dokázala Elba navýšit na konečných 2:5. V druhém utkání, které odehráli proti domácímu Děčínu, si Kelti opět vytvořili vedení. Na rozdíl od předchozího zápasu si ho až na dvě zaváhání v závěrečné třetině pohlídali a po sérii proher z předchozích turnajů si připsali vítězství.

Béčko mladších žáků stihlo hned dva turnaje

Mladší žáci „B“ zahájili poslední herní měsíc na Lužinách, kam vyjeli s úkolem, který spočíval v počtu vstřelených branek. Ten sice nesplnili, i přesto ale na konci turnaje převládaly pozitivní dojmy – Kelti na něm totiž urvali výhru sezony, když se mu podařilo senzačně otočit nepříznivě se vyvíjející utkání s Chomutovem. Mnohem méně radostný byly ale závěrečné zápasy na domácí ploše, v nichž čelili dvojici silných soupeřů z Prahy, a to A-týmu Hostivaře a Rebelům. Dvojzápas dal mladým Keltům pěkně zabrat, když ho zakončili s děsivě vypadajícím skóre 1:27.

Matěj Taufer