Nový rok 2020 teprve začal a my už tu máme první plavecké závody. V sobotu 11. ledna se konala již tradiční Mladoboleslavská vlnka, pro ročníky narození 2008 a mladší.

Zlaté umístění berounské plavkyně Sofie Koníčkové. | Foto: LoBe

Berounský oddíl reprezentovalo 18 závodníků, kteří po dvoutýdenní pauze zaplavali výborné časy a motivovali se do celé další sezony. Velkým překvapením byla dvě úžasná zlatá umístění Sofie Koníčkové, berounské nejmladší plavkyně, a to na 50 a 100 metrů kraul. Přidala ještě krásné 4.místo na 100 metrů znak a 8. místo na 50 metrů znak. To vše ve skvělých osobních rekordech.