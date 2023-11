Stávka učitelů na Berounsku. Řada škol zavře všechny třídy, družiny i jídelny

Jeho maminka hrála softball, a tak se i on v dětství věnoval tomuto sportu. Zároveň hrál do sedmnácti let i baseball. V kategorii kadetů se probojoval až do reprezentace, takže si užil i atmosféru mistrovství Evropy.

„Baseball mi přinesl možnost hrát nádherný kolektivní sport. Byla tam skvělá parta lidí a měl jsem spoustu zážitků, což je na sportu to nejdůležitější,“ vzpomíná berounský trenér, který chce, aby i pro dnešní děti byl softball zábavou.

Zdroj: Hájíčková Jana

Jak se dostal k trenérství? „Před jedenácti lety jsme se s rodinou přestěhovali z Prahy do Broum, což je 15 kilometrů od Berouna. Naše děti vyzkoušely hodně sportů, od tenisu přes atletiku a gymnastiku až po taekwondo. Zhruba před pěti lety jsme úplnou náhodou zjistili, že v Berouně je softballový klub Piranhas. Zašli jsme na nábor a dceři se to líbilo. Začala chodit na tréninky a já se trenérům zmínil, že mám s baseballem a softballem zkušenosti. Zapojili mě do dění v klubu a skončilo to tak, že se dnes trénování věnuji naplno,“ vypráví Horáček.

Dva roky trénoval devítileté děti, pak dostal na starost jedenáctileté, s nimiž loni vyhrál stříbro a letos zmíněné zlato na českém mistrovství. „U dětí je medaile třešničkou na dortu, když ale nevyhrají, nic se neděje. Důležité je, že je to baví,“ říká trenér, který má za sebou velkou změnu.

Tréninky s kadetkami

U dětí do jedenácti let, které dosud trénoval, jsou totiž týmy smíšené, holky a kluci dohromady. Od letošního listopadu trénuje kadetky, tedy dívky ve věku od 14 do 16 let. „Už máme za sebou několik tréninků a vypadá to, že nám to zatím jde. Pět měsíců je zimní příprava, od dubna se začíná trénovat venku až do léta. Pak je asi měsíc letní pauza a vrcholné turnaje se konají v září a říjnu, čímž vyvrcholí celoroční snaha,“ popisuje softballový rok tatínek dvou úspěšných hráček.

S jedenáctiletou Emou získal zlato, nyní trénuje starší dceru Adélu, jíž bude v lednu 14 let. „Trénovat vlastní dítě není úplně jednoduché. Ema už se těšila, až bude mít jiného trenéra,“ směje se Tomáš Horáček, který se živí jako IT manažer.

Trénování softballu je jeho koníčkem. „Často sedím u počítače, takže tohle je skvělý relax. Musím se hýbat, vyčistím si hlavu,“ říká trenér, který přípravu tréninků nebo koncepci na celou sezonu občas konzultuje i se sedmdesátiletým otcem, který byl ještě předloni trenérem Old Boys Praha. „Už se nám podařilo ho zlanařit, pomůže s tréninky u některé z kategorií dětí. Bydlí v Senohrabech, takže bude mít trochu víc ježdění, ale baseball je jeho život,“ říká Horáček.

Od sedmi do osmnácti let

S dětmi trénuje dvakrát týdně dvě hodiny. „Zatím nemáme vlastní hřiště. V létě trénujeme na Lokomotivě na trávě, na školních hřištích v Berouně a vyšší kategorie jezdí na softballová hřiště do Prahy. V zimě různě po tělocvičnách v Berouně a okolí,“ vysvětluje, že tréninkových hodin je v Piranhas Beroun hodně, neboť softballu se věnují hráči v několika kategoriích, od sedmi až do osmnácti let.

Úspěch dětí, které vyhrály na mistrovství zlato, ocenila na radnici i starostka Berouna Soňa Chalupová (ODS). „Chlubte se svým kamarádům, že jste mistři České republiky, ať se vám snaží vyrovnat. Přeji vám úspěchy i v dalších kategoriích, kam postoupíte,“ poděkovala dětem za reprezentaci města.