Je to asi největší dosavadní úspěch mladého klubu Piranhas Beroun navazující na bronzové medaile z MS 2019, které přivezly Julie Malčeková a Rozálie Dragounová.

Horáčková i Slánská se narodily v roce 2010, patří tedy k nastupující generaci českého a berounského softbalu. Na jihozápadě asijského kontinentu byly součástí smíšeného týmu, neboť v sestavě muselo být vždy pět chlapců a pět dívek. Kateřina Slánská byla součástí základní sestavy, kapitánkou a nejlepší pálkařkou turnaje mezi dívkami s průměrem 0.545. Nastoupila do pěti ze šesti zápasů včetně bouřlivého finále proti domácímu Taipei Chinesse a doběhla pro 9 bodů. Adélka Horáčková nastoupila dvakrát a bodovala proti Indii.

"Skvělý výkon, Katka navíc byla nejlepší pálkařkou už při republikovém šampionátu týmů do 13 let, kde byli všichni o rok starší. To se povede málokomu," chválí aktuálně nemocnou Katku předseda Piranhas Beroun Michal Maryška, který vede oddíl od roku 2016.

A kousavé Piraně si vedou velmi slušně. Ač dosud neměly vlastní hřiště, sportuje tam aktuálně skoro dvě stovky dětí, což je krásné číslo.

"Našemu klubu se sportovně velmi daří a máme za sebou nejúspěšnější sezonu v historii. Ozdobili jsme ji i dvěma druhými místy na mistrovství ČR v kategoriích do jedenácti a třinácti let," pyšní se Maryška úspěchy coachballových týmů. Coachball je totiž v podstatě spojením baseballu a softballu, který je určen pro děti a název má odvozen od kouče, jenž nadhazuje míčky.

Maryška dodává, že Piraně mají i další reprezentantky. V U15 jsou to Lucie Režňáková a Viktorie Pémová (obě roč. 2008) a ty mají naději dostat se s reprezentací v říjnu 2023 na mistrovství světa svojí kategorie do Japonska.

Další dvě berounské bojovnice Julie Malčeková a Veronika Novotná (obě roč. 2007) se nově dostaly do reprezentace U18, která se připravuje na mistrovství Evropy v srpnu 2023 v Izraeli.

"Zajímavostí je, že všechny tyto hráčky jsme dokázali vychovat bez softballového hřiště na Berounsku a dalšího patřičného zázemí. I tady se však blýská na lepší časy a je reálné, že se do rozpočtu města na rok 2023 dostane kapitola na nákup pozemků pro sportovní areál, jehož součástí budou i dvě softballová hřiště," je šťastný Michal Maryška za všechny členy oddílu.

