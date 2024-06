Šestý ročník Tipsport Czech Ladies Open přidal do historie další nové jméno vítězky. Stala se jí Španělka Marta Martín, která ve finále turnaje Ladies European Tour vyrovnala počtem 63 ran (-9) rekord hřiště Beroun Golf Clubu, stejně jako druhá v pořadí, Angličanka Rosie Davies.

Martín měla celkem 199 ran, 17 pod par, čímž rovněž vyrovnala rekord Dánky Emily Pedersen z roku 2020, a porazila Davies o čtyři údery. O 3. místo se na 12 pod par dělily Finka Ursula Wikström (ve finále 66), Chloe Williams z Walesu (68) a Caroline Hedwall ze Švédska (68).

Turnaj opět skončil velkým úspěchem českého golfu. V top 20, na děleném 18. místě, se sešly Sára Kousková (71) a Tereza Melecká, která předvedla vyrovnaný nejlepší výsledek finálového dne, 66 ran. Obě byly díky shodnému skóre vyhlášeny nejlepšími domácími hráčkami turnaje. O 25. místo se navíc při svém nejlepším výkonu na LET dělila Tereza Koželuhová, s celkovými 6 pod par a 69 ranami ve finále.

Kousková zároveň definitivně stvrdila svou nominaci na sprnový olympijský turnaj v Paříži, kam poletí poprvé, a to jako česká dvojka za dlouhodobou jedničkou, už trojnásobnou olympioničkou Klárou Davidson Spilkovou. Ta obsadila dělené 63. místo se skóre par za finále (72) i za turnaj (216). Poslední z pěti českých profesionálek v cutu, Patricie Macková, skončila na 68. příčce, když ve finále (76) i celkově zahrála 4 nad par (220 ran.)

„Mám velkou radost z úspěchu českého golfu i celého turnaje. Každým rokem se snažíme posunout Tipsport Czech Ladies Open o něco výš a výsledky i celkový průběh ukazují, že se nám to opět podařilo. Dvě umístění v Top 20, stejný počet míst na olympiádě a také 25. příčka dcery Terezy mě nesmírně potěšily, stejně jako divácká přízeň a účast,“ uvedl promotér turnaje Luboš Koželuh ze společnosti Premier Sports a poděkoval za partnerství Tipsportu, Royal Beroun Golf Clubu, České golfové federaci, O2 TV Sport a dalším partnerům turnaje.

Španělka Marta Martín si s pohárem odvezla i šek na 45 000 eur, který získala z celkové turnajové dotace 300 000 eur. „Je to jeden z mých nejšťastnějších dnů života. Ve finále mi všechno vyšlo. Povedlo se mi zahrát sedm birdie v řadě za sebou a vyrovnat rekord hřiště, to je taky sen. Česko má pro mě zvláštní půvab, protože před rokem jsem tu vyhrála Amundi Czech Ladies Challenge na sérii LET Access. Už se nemohu dočkat, až se sem příští rok vrátím a budu titul obhajovat,“ řekla nová šampionka, která tak rozšířila řadu svých předchůdkyň, jimiž byly Dánka Emily Pedersen (2020), Thajka Atthaya Thitikul (2021), Jana Melichová (2022) a Indka Diksha Dagar (2023).