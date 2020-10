„Myslím, že přerušení není vůbec dobré. Řekl bych, že na zápasech, ať už v jakémkoli sportu, je riziko nákazy minimální. Pokud to bude čtrnáct dní, dobře. Ale osobně nevěřím, že se po čtrnácti dnech čísla zlepší a sport se znovu rozjede. Jediné, co teď můžeme dělat, je běhat po parku a doufat, že za ty dva týdny budeme moci hrát, i když bohužel stále bez diváků,“ zamýšlí se futsalista Sparty Praha Jiří Vokoun, který je neodmyslitelně spjatý také s mělnickým Olympikem.

Prapodivný začátek sezony zažívá i kolínský basketbal. Ten se v české nejvyšší soutěži dostal na prahu ročníku 2020/2021 k pouhým dvěma duelům. Přitom některé celky už mají v kolonce odehraných zápasů číslo 7.

„Je to pro nás problém. Již jsme byli v karanténě a nemohli hrát ani trénovat. Odehrajeme jedno utkání a zase pauza, takže budeme mít za dva měsíce odehrané dva zápasy. V létě trénujete, připravujete se a pak tohle. Osobně jsem přesvědčený, že se profesionální soutěže mohly hrát. Lidé budou doma a tak by je mohli sledovat. Je to škoda, počasí ani brzká tma nenahrávají procházkám. A tak mohli lidé sledovat sport alespoň zprostředkovaně,“ řekl Miroslav Sodoma, manažer a trenér BC Kolín.

Ani nejvyšší česká fotbalová scéna nezůstala bez kritické odezvy. „Akceptujeme to, ale nesouhlasíme s tím a nelíbí se nám to. Za dobu trvání celé pandemie se snažíme dělat maximum, abychom mohli hrát. Kvůli testování jsme vynaložili spoustu finančních prostředků, které se pohybují v řadech statisíců korun. Nyní to vypadá, že to všechno bylo zcela zbytečné,“ prozradil ředitel 1. FK Příbram Jan Starka.

A ze „středočeské fotbalové planety“ nebyl jediný s odmítavým názorem. „Poslední dobou mi přijde vše, co vyhlásí vláda, hrozně zmatené a nepodložené důkazy. Nejsou pořádná data, naši státníci zaspali a vůbec se na nic nepřipravili,“ upozorňuje chyňavský fotbalista Daniel Steiner, který zároveň dodává: „Nejde jen o sport, ale i kulturní život a gastro sféru. Já to vnímám zase jako pokus/omyl. Myslím si, že to nepomůže a podle mého by se mělo přestat lidem lhát. Podle mě pomůže jen regulace v nákupních centrech, hromadné dopravě. Ale že by se někdo nakazil od protihráče, tak tomu nevěřím. Za mě jsou kroky nekontrolované a nařízení šitá horkou jehlou.“

Slova dvou „kolegů“ ze stejného sportovního odětví podtrhl i mladoboleslavský Dominik Mašek: „Samozřejmě je to pro všechny velmi nepříjemné. Nikdo z nás s tímto rozhodnutím moc nesouhlasí. Jako profesionální fotbalisté jsme byli každý týden pravidelně testováni, takže jsme byli pod neustálou kontrolou. Z tohoto hlediska se dá profesionální fotbal považovat za jedno z prostředí, kde bylo možné šíření nákazy velmi dobře podchyceno. Je to velká škoda.“

Ať tak či onak, nezbývá než čekat. „Je to věc, se kterou jednoduše nic neuděláme. Každopádně je to pro sportovce dost nepříjemné období. Ale konkrétně v našem rozpoložení, v jakém se nacházíme, můžeme tréninkově hráče oživit a něco tak i dohnat,“ vidí alespoň malou útěchu na složité době fotbalový trenér Polabanu Nymburk Lukáš Vlk.