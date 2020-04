Berounský deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovci v nouzovém stavu“. Nahlédněte s námi pod pokličku berounských sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila?

1. místo Z. Křížová. | Foto: LoBe

Zuzana Křížová je třináctiletá talentovaná plavkyně Lokomotivy Beroun, která už získala na svůj věk řadu zajímavých úspěchů. Z těch posledních osm zlatých na letním mistrovství ČR žactva do 12 let a šest zlatých na šampionátu zimním. Původně se od tří let věnovala tanci, po dvou letech přešla na atletiku a plavání, jemuž zůstala věrná dodnes. Bydlí ve Hředlích s rodiči v domku se zahradou.